Dreiste Diebe klauen Einbauküchen

Von: Fabian Raddatz

Die Polizei in Bremerhaven sucht nach Zeugen. © Christophe Gateau/dpa/Symbolbild

Unbekannte Täter haben über mehrere Tage Gegenstände aus leerstehenden Wohnungen gestohlen – darunter auch komplette Einbauküchen.

Bremerhaven – Unbekannte Täter sind in der Zeit vom 6. bis zum 13. Oktober in mehrere Wohnungen eines leer stehenden Mehrfamilienhauses an der Rheinstraße im Bremerhavener Stadtteil Geestemünde eingebrochen. Das geht aus einem Bericht der Polizei hervor.

Die letzten Mieter des kurz vor dem Abriss stehenden Gebäudes waren bereits ausgezogen. Aus sieben der neun leer stehenden, aber verschlossenen Wohnungen sind nun bis dahin noch eingebaute Kupferrohre und aus drei Wohnungen sogar die kompletten Einbauküchen entwendet worden.

Dreiste Diebe klauen Einbauküchen: Zeugen gesucht

Die Polizei bittet um Zeugenhinweise. Wer in der genannten Zeit im Bereich Rheinstraße auffällige Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich unter 0471/953-3321 bei der Polizei zu melden.