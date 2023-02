Dreiste Diebe dringen in Bremer Dom ein und klauen Kollekte

Von: Fabian Raddatz

Unbekannte Täter sind am Dienstag in den Bremer Dom eingedrungen und haben eine Kollekte mitgehen lassen. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Bremen – Dreister Dom-Klau in Bremen: Diebe sind in den Bremer St. Petri Dom eingestiegen und haben einen antiken Kollektenkasten samt Inhalt gestohlen. So berichtet es die Polizei in einer Mitteilung.

In den Türmen des Bremer Doms sollen rechtzeitig zum Osterfest wieder sechs Glocken läuten. Drei von ihnen sind neu. © Kuzaj

Der Küster des Doms hatte den Diebstahl am Mittwochmorgen bemerkt und erstattete Anzeige bei der Polizei. Die unbekannten Täter entwendeten die Kollekte vermutlich schon am Dienstag während der Besucherzeit zwischen 10 und 17 Uhr, vermutet die Polizei.

Dreiste Diebe dringen in Bremer Dom ein und klauen Kollekte: Polizei prüft Zusammenhang zu anderen Diebstahl

Sie prüft Zusammenhänge mit einem Einbruch in der Kirche St. Johann in der Altstadt. Dort stahlen Unbekannte den Opferstock. Zeugen fanden den aufgebrochenen Spendenbehälter später in einer Unterführung in der Nähe.

Wer Hinweise zu irgendeinem der Fälle geben kann, den bittet die Polizei, sich beim Kriminaldauerdienst unter 0421 362-3888 zu melden.

