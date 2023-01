Dreifacher „Rausch“ mit Helene in Bremen

Von: Jörg Esser

Teilen

Schlagerstar Helene Fischer startet ihre Tournee mit drei Konzerten im März in Bremen. © DPA/Warmuth

Das Bremer Konzertjahr 2023 verspricht die Auftritte diverser Stars. Zu den Highlights gehört der Tourauftakt von Helene Fischer mit drei Konzerten in der ÖVB-Arena.

Bremen – Helene Fischer kommt: Der Superstar der Schlagerszene geht in diesem Jahr auf eine große Arena-Tour mit 70 Konzerten in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Und der Tourneeauftakt ist in Bremen. Von Dienstag, 21. März, bis Donnerstag, 23. März, gastiert die 38-Jährige dreimal in der ÖVB-Arena (Stadthalle) auf der Bürgerweide. Unter dem Motto „Rausch Live“ verspricht sie eine „phänomenale Show“ – in Kooperation mit dem „Cirque du Soleil“. Und sie wird die Halle (Kapazität: rund 14 500 Plätze) dreimal füllen. Wer Glück hat, ergattert noch Restplätze.

Die Fischer-Konzerte zählen zu den Highlights des Bremer Konzertjahres, das durchaus gut gefüllt ist. Das erste Quartal bietet unter anderem drei mehrtägige Musical-Gastspiele im Metropol-Theater am Richtweg. Von Dienstag, 31. Januar, bis Donnerstag, 2. Februar, kommt die Produktion „Flashdance“ mit dem Welthit „What a Feeling“ der im November 2022 verstorbenen Irene Cara ins

1 450-Plätze-Haus. Es folgt vom 22. bis 26. Februar der Touraftakt einer neuen Produktion von „Dirty Dancing“ mit „leidenschaftlichen Tanzszenen und mitreißenden Songs“, mit „Baby“ und „Johnny“ und so weiter. An den fünf Veranstaltungstagen sind sieben Shows geplant, heißt es. Vom 14. bis 19. März steht der Musical-Klassiker „West Side Story“ auf dem Programm. „Eine der größten Liebesgeschichten aller Zeiten wird neu inszeniert“, sagt ein Theatersprecher. Auch hier gibt es sieben Shows an fünf Tagen.

Ebenfalls im ersten Quartal werden an der Weser unter anderem Michael Patrick Kelly (15. Februar, ÖVB-Arena), dessen Schwester Patrica (21. Februar, Glocke), Altmeister Achim Reichel (27. Februar, Metropol-Theater), die zaubernden „Ehrlich Brothers“ (3. März, zwei Shows in der ÖVB-Arena) sowie Mary Roos und Wolfgang Trepper mit ihrem Programm „Mehr Nutten, mehr Koks, scheiß auf die Erdbeeren“ (3. und 15. März, Glocke) erwartet.

Annett Louisan gastiert am 28. November mit „Babyblue“im Metropol-Theater. © Jim Rakete

Konzert von „Fettes Brot“ ist ausverkauft

Im zweiten Quartal sind in der Stadthalle auf der Bürgerweide unter anderem „Fettes Brot“ (8. April, ausverkauft), Johannes Oerding (16. April), Comedian Mario Barth (4. Mai), DJ Bobo mit seinem Programm „Evolution“ (9. Juni) und Luke Mockridge mit „Trippy“ (29. Juni) zu Gast.

Im Metropol-Theater stehen die „Prinzen“ (5. April), die Bremer Folkrock-Band „Versengold“ (7. und 8. April), Max Raabe (18. und 19. April) und „Günther, der Treckerfahrer“ alias Dietmar Wischmeyer (5. Mai) auf der Bühne. In die Glocke an der Domsheide kommt Helge Schneider mit „Der letzte Torero“ (20. Mai), ins Pier 2 in Gröpelingen unter anderem Faisal Kawusi (12. Mai).

„Sommerspiele“ auf der Seebühne

Das dritte Quartal beginnt mit den „Sommerspielen“ auf der Seebühne am Gröpelinger Weserufer vom 30. Juni bis 23. Juli. Mit dabei sind beispielsweise die norwegische Nordic-Folk-Band „Wardruna“ (2.Juli), Star-Geiger David Garrett (7. Juli), der unverwüstliche Howard Carpendale (9. Juli), die Schlagersänger Ben Zucker (14.Juli) und Pietro Lombardi (18. Juli), die kanadische Rockband „Saga“ (19. Juli) sowie „Fury in the Slaughterhose“ aus Hannover (21. Juli).

Im September starten unter anderem Bülent Ceylan mit „Lutschobjekt“ (13. September, Metropol-Theater), Markus Krebs mit „Comedy alle wegen mir“ (16. September, Metropol-Theater) und Carolin Kebekus (22. September, Pier 2) Angriffe auf die Lachmuskeln.

Die kanadische Band „Saga“ spielt am 19. Juli auf der Seebühne am Gröpelinger Weserufer. © Gwen Sadler

„Heimspiele“ für Sven Regener und Sarah Connor

Und auch fürs vierte und letzte Quartal des Jahres sind bereits diverse Stars eingebucht. Im Konzerthaus Glocke gastieren Sven Regener und „Element of Crime“ (6. und 7. Oktober) sowie Konstantin Wecker (20. Oktober), ins Pier 2 kommt Pullunder-Träger Olaf Schubert (26. Oktober), ins Metropol-Theater Annett Louisan mit „Babyblue“ (28. November), in die ÖVB-Arena Rapper Sido (26. Oktober) und schließlich Sarah Connor mit „Not So Silent Night“ (5. Dezember).

Weitere Informationen zu Eintrittspreisen und Anfangszeiten:

www.oevb-arena.de

www.metropol-theater-bremen.de

www.seebuehne-bremen.de

www.glocke.de

www.pier2.de

www.nordwestticket.de