Drei Stunden voller Kraft

Bremen - Von Martin Kowalewski. Als Ex-Paar einfach authentisch: Michelle und Matthias Reim singen zusammen „Du Idiot“. Sie stehen sich erst auf dem Steg und dann auf zwei hohen Metallgerüsten gegenüber, und es knistert schon etwas. Ein Höhepunkt bei der Party „Das große Schlagerfest“, zu der am Freitagabend Florian Silbereisen geladen hatte. Und die Schlagerparty holte die etwa 6000 Zuschauer in der Stadthalle (ÖVB-Arena) immer wieder aus den Sitzen.

Moderator Florian Silbereisen plaudert natürlich auch ein wenig mit den beiden Schlagerstars, die vor langer Zeit ein Paar waren und eine Tochter haben. „Ich schätze an Matthias, dass er ein bodenständiger und ehrlicher Mensch ist“, sagt Michelle. Reim lässt ein wenig den Schalk raus. Das mag er an seiner Ex-Partnerin: „Michelle kann die bezauberndsten Lügen aussprechen, als seien sie die Wahrheit.“ Entspannt und locker vergehen am Abend drei Stunden Show voller Kraft.

Reim und Michelle entfachen bei ihren Auftritten Stimmungsfeuerwerke. Reims Megahit „Verdammt, ich lieb Dich“, mit 16 Wochen an der Spitze der Charts Rekordhalter unter den deutschsprachigen Songs, zündet als grandiose Zugabe.

Silbereisen und Matthias Reim singen gemeinsam das leicht bösartige Duett „Sie sagte doch, sie liebt mich“ über zwei Männer, die wegen derselben Frau in einem Club sind. Reim muss hier die Rolle des Losers übernehmen, im Video von Thomas Anders gesungen.

+ Souverän: Florian Silbereisen. © Kowalewski

Donnern, künstlicher Nebel, fünf Männer hinter Regenschirmen: Der Song „Donnawedda“ beginnt mit „Voxxclub“. Regenschirme hoch: Die Zuschauer sehen eher bodenständige Kleidung: gelbe Regenmäntel. Keine Trübsal, sondern Gaudi, unter den gelben Mänteln sind die kurzen Lederhosen gut zu erkennen. Neue Volksmusik, rockig und munter und im Boygroup-Format, ein Mix, der sich auch in der vitalen Choreographie wiederfindet. Das kommt an bei dem gut durchmischten Publikum, in dem auch viele Jüngere sind. Der Tanz klappt noch besser, als die Regenmäntel abgelegt sind.

Ruhig und elegant betritt in einem schneeweißen Kleid Linda Fäh die Bühne. Die Schweizerin singt einen Song ihrer Landsmännin Paola Felix: „Cinéma“. Die etwas märchenhafte Erscheinung Fähs wird ergänzet durch Tänzerinnen mit Glitzerhüten und -kostümen, die in traditioneller Fernsehmanier Stöcke in ihre Choreographie einbauen, während sie die ruhig agierende Fäh umtanzen und auch mal den Hut ziehen und diesen auf ihren Stöcken kreisen lassen. Fäh singt derweil von der schönen bunten Kinowelt.

+ Matthias Reim und Michelle singen im Duett beim „Großen Schlagerfest“ in Bremen. © Kowalewski

Julia Lindholm aus Schweden sorgt mit „Bring mich in den Groove“ für heiße Stimmung. Die Tänzerinnen treten in warmen Sommerfarben mit der Blondine aus dem kühlen Norden auf.

Moderator Silbereisen tritt mehrfach mit seiner Band „Klubbb3“ auf und einmal auch alleine mit Gitarre und dem Song „Wenn I da ala bin“. Er sagt: „Es gibt zwei Menschen, die dieses Lied derzeit besonders gerne hören.“ Verarbeitet er da seine Trennung von Helene Fischer?

Ruhig und elegant in blauem Anzug gekleidet, singt das Ex-Mitglied von „Caught in the act“, Eloy de Jong, seinen Hit „Egal, was andere sagen“. Ein Auftritt in traditioneller Schlagermanier. Zackig sind die Breakdance-Auftritte der Gruppe „DDC“.

„Das war mega“, sagt Peggy Palluck aus Osteel. „Es war von allem was dabei. Das macht echt Spaß. Ich bin schon das zweite Jahr hier.“