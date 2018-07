Märchenskulptur aus fast 500 Tonnen Sand ist fertig

„Märchenhafte Sandskulpturenausstellung“ Gröpelingen

+ © Kowalewski Sandkünstler Joris Kivits aus Holland hat sich vorwiegend dem „Rattenfänger von Hameln“ gewidmet. © Kowalewski

Bremen - Nun ist sie fertig, die letzte und größte Sandskulptur der „Märchenhaften Sandskulpturenausstellung“, draußen an der Weserseite des Einkaufscenters „Waterfront“ in Gröpelingen. Und sie ist größer als alle anderen. Fast 500 Tonnen Sand sind in ihr verbaut. Ihr Thema: „Deutsche Märchenstraße“. Gleich drei Märchen sind in Sand dargestellt, darunter natürlich auch „Die Bremer Stadtmusikanten“.