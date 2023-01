Bremer Eiswettfest bringt Rekordspende: 554000 Euro für die Seenotretter

Von: Jörg Esser

Eintrag ins Eiswett-Buch: Georg Friedrich Prinz von Preußen, Patrick Wendisch, Daniel Günther und Stefan Bellinger © Eintrag ins Eiswett-Buch: Georg Friedrich Prinz von Preußen (v.l.). Patrick Wendisch, Daniel Günther und Zeremonienmeister Stefan Bellinger. Foto

Beim Bremer Eiswettfest waren erstmals Frauen als Genossinnen dabei. das Festmahl am Sonnabend brachte für die Seenotretter die Rekordspende von rund 554 000 Euro.

Bremen – Nach zwei Jahren mit coronabedingten Absagen und Verschiebungen sind am Sonnabend am traditionellen Zeitpunkt rund 750 Frauen und Männer zum Bremer Eiswettfest im Congress Centrum auf der Bürgerweide zusammengekommen. Das teilte der Bremer Eiswettverein von 1829 mit. Die ehrenwerte Gesellschaft war äußerst spendabel – das Präsidium meldete eine Rekordspende von rund 554 000 Euro für die in Bremen ansässige Deutsche Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger (DGzRS).

Zum Vergleich: Im Jahr 2022 kamen beim in den April veschobenen Eiswettfest rund 480 000 Euro zusammen. Und auch für das ausgefallene Eiswettfest 2021 wurden gut 220 000 Euro gespendet.

„Seit fast 200 Jahren hält die Eiswette an ihren Traditionen fest“, sagt Eiswett-Präsident Patrick Wendisch. Doch der Verein ist aufgewacht. Und hat sich ins 21. Jahrhundert bewegt. „Der Verein geht mit der Zeit“, sagt das Präsidium. Erstmals wurden Frauen als Genossinnen aufgenommen – es gibt mit Verena Grewe (Arthur Behrens GmbH), Rechtsanwältin Katrin Piepho und Kerstin Schwimmbeck (OAS AG) drei Novizinnen.

Drei Novizinnen im Jahrgang 2023

Fast zwei Jahrhunderte lang durften nur Männer bei der Veranstaltung dabei sein, vor drei Jahren waren Frauen erstmals als Gäste erlaubt. Eiswettgenossen und jetzt auch Eiswettgenossinnen dürfen selbst Gäste zu der traditionellen Benefizveranstaltung einladen. In diesem Jahr waren laut Eiswett-Präsident Patrick Wendisch zehn Prozent der Gäste weiblich. Die Öffnung der Eiswettgemeinschaft für Frauen erfolgte nach politischem Druck. Als Bremens damaliger SPD-Regierungschef Carsten Sieling seine Teilnahme im Jahr 2019 wegen einer Trauerfeier absagte, bekam seine Vertreterin, die damalige grüne Bürgermeisterin Karoline Linnert, keine Einladung. Sieling forderte daraufhin, die Regularien zu überdenken.

Das Eiswettfest dauert sieben bis acht Stunden. Das Menü, die Reden und auch die „Rauch- und Pinkelpausen“ sind nach einem strengen Ablaufplan getaktet, die Tische werden immer wie Eisschollen im Saal angeordnet.

Menü, Reden und Pausen sind streng getaktet

Eiswett-Präsident Wendisch begrüßte als Ehrengäste und Ehrenredner Daniel Günther, CDU-Ministerpräsident von Schleswig-Holstein, und Georg Friedrich Prinz von Preußen, Oberhaupt des Hauses Hohenzollern. Zu den weiteren prominenten Gästen beim „großen feinen Gelage“ (so die „Zeit“) zählten Bremens Bürgermeister Andreas Bovenschulte (SPD), Häfensenatorin Claudia Schilling (SPD) Bremerhavens Oberbürgermeister Melf Grantz (SPD), Prof. Dr. Katja Windt (SMS Group), Moderator Yared Dibaba (Moderator), Dr. Serge Bell (Aufsichtsratschef der Constructor University Bremen), der frühere Generalinspekteur der Bundeswehr, Volker Wieker, und Eske Nannen (Kunsthalle Emden).

Serviert wurden Hochzeitssuppe, Fischteller, Braunkohl und Pinkel mit Kasseler und Schweinebauch sowie Rote Grütze zum Nachtisch. Dazu wurden neben Bier, Eiswettkorn und Kaffee als Weißwein ein feinherber Mosel-Riesling, Jahrgang 2021, und als Rotwein ein Bordeaux „Chateau Gaillard Grand Cru 2018“ ausgeschenkt.

Fischteller, Braunkohl und Rote Grütze

Das Geld ist in jedem Jahr die größte Einzelspende für die Seenotretter. Die Veranstaltung folgt auf die Eiswettprobe, bei der jährlich am Dreikönigstag am Punkendeich geprüft wird, ob die Weser zugefroren ist oder nicht.