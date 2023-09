Drei Großfeuer in einer Nacht: Brand-Serie im Bremer Osten hält Feuerwehr in Atem

Von: Fabian Raddatz

Zwei brennende Häuser und ein Feuer auf einem Speditionsgelände forderten die Einsatzkräfte der Bremer Feuerwehr in der Nacht zu Mittwoch.

Bremen – Für die Bremer Feuerwehrfrauen und -männer gab es in der Nacht vom 5. auf den 6. September kaum eine Atempause. Kaum waren sie wieder auf der Wache angekommen, schrillte bereits der nächste Alarm. Gleich drei Großfeuer forderten die Einsatzkräfte. Die Brände konzentrierten sich dabei vor allem auf den Bremer Osten.

Zunächst wurden die Helfer am Mittwoch kurz vor 21 Uhr zu einem Kellerbrand zur Bismarckstraße im Bremer Ortsteil Hulsberg gerufen. Als die Feuerwehr eintraf, hatten sich die Bewohner des zweigeschossigen Mehrfamilienhauses bereits ins Freie gerettet. Rauch drang aus dem Keller. Ersten Angaben zufolge war die Elektronik eines Blockheizkraftwerkes in Brand geraten.

Qualm vom Feuer stand in der Bismarckstraße, einer der Hauptverkehrsstraßen in Bremen. Sie musste voll gesperrt werden. © Nord-West-Media TV

Der Brand konnte schnell unter Kontrolle gebracht werden. Doch wenig später wartete bereits der nächste Einsatz.

Brand-Serie im Bremer Osten: Feuer auf Speditionsgelände

Noch nicht einmal 20 Minuten, nachdem das Feuer an der Bismarckstraße gelöscht war, ging der nächste Alarm los. Auf dem Gelände einer Speditionsfirma im Hemelinger Hafen – direkt gegenüber der Kaffeerösterei Jacobs – wurde ein Feuer gemeldet, ein großer Container mit einer Papierpresse brannte lichterloh.

Im Hemelinger Hafen brannte ein großer Papiercontainer. © Nord-West-Media TV

Für die Einsatzkräfte muss es ein bisschen wie ein Déjà-vu gewesen sein: Erst Ende Juli stand im selben Industriegebiet eine Halle der Kaffeerösterei Jacobs in Flammen. Auch diesmal mussten sich die Helfer beeilen: Der Container befand sich in unmittelbarer Nähe zu einer großen Lagerhalle, die Flammen drohten, überzugreifen.

Schnell starteten die Einsatzkräfte einen Löschangriff und zogen den Container noch etwas weiter von dem Gebäude weg. Der Qualm hüllte unterdessen teilweise die gesamte Straße ein. Unter Atemschutz öffnete die Feuerwehr den Container und löschte den Inhalt schließlich ab.

Flammen von brennendem Auto greifen auf Haus über: Familie kann sich retten

Kaum auf der Wache angekommen, mussten die Feuerwehrleute schon wieder ausrücken. An der Straße Beim Rethpohl in Bremen-Osterholz ging ein Auto in Flammen auf. Das Feuer hatte bereits auf den Dachstuhl eines Familienhauses übergegriffen. Rauch drang aus dem Dachstuhl und dem Erdgeschoss.

Rauch und Löschwasser haben das Haus in Bremen-Osterholz unbewohnbar gemacht. © Nord-West-Media TV

Über eine Drehleiter öffnete die Feuerwehr die Dachhaut, um so das Feuer zu bekämpfen. Auch unter Atemschutz im Innenangriff gingen sie gegen die Flammen und Glutnester vor. Die sieben Bewohner des Hauses, darunter vier Kinder, konnten sich unverletzt ins Freie retten.

Brand-Serie hält Bremer Feuerwehr in Atem: „Derzeit keine Hinweise auf Brandstiftung“

Drei große Brände innerhalb kurzer Zeit und unweit voneinander entfernt. Alles bloß ein Zufall oder war hier ein Feuerteufel am Werk? Polizei-Sprecher Nils Matthiesen auf Nachfrage: „Es gibt derzeit keine Hinweise auf Zusammenhänge.“ In allen Fällen würden die Ermittlungen aber andauern.