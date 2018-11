Malea, Luka und Leander: Drillinge am Klinikum Nord

125 Mehrlingsgeburten bei der Geno

+ © Geno/Kerstin Hase Malea (v.l.) , Luka und Leander heißen die Drillinge, die jetzt am Klinikum Nord zur Welt gekommen sind. © Geno/Kerstin Hase

Bremen - Eigentlich war die Familienplanung für Eike und Nina Janßen bereits abgeschlossen. Mit ihren Söhnen Louis (vier Jahre alt) und Lian (ein Jahr) wohnen die beiden in einem kleinen Häuschen direkt an der Nordsee in Carolinensiel. Anfang des Jahres wurde Nina Janßen dann aber doch noch einmal schwanger. Im Klinikum Nord sind nun ihre Drillinge zur Welt gekommen – Malea, Luka und Leander. Und aus der vierköpfigen ist auf einen Streich eine siebenköpfige Familie geworden.