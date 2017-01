Oberschulen beteiligen sich an „schulentwicklung.digital“

Schneidet Filme auf dem Beat: Dominik Roggendorf zeigt am Schnittplatz in der Oberschule im Park Aufnahmen von einer Schulfahrt nach London.

Bremen - Von Martin Kowalewski. Die Oberschule im Park in Oslebshausen ist eine von bundesweit nur 38 Schulen, die an der Projektwerkstatt „schulentwicklung.digital“ des Forums „Bildung Digitalisierung“ – das ist ein Zusammenschluss mehrerer Stiftungen – teilnehmen. Gemeinsam wollen die Schulen ihre Unterrichtskultur hin zu besserer digitaler Bildung verändern.

Aus Bremen sind noch die Neue Oberschule Gröpelingen und die Oberschule Findorff dabei. Die Oberschule im Park ist bei der digitalen Bildung bereits sehr erfahren und konnte sich so durchsetzen. Schon in der fünften Klasse geht es mit dem PC-Führerschein in der Textverarbeitung „Word“ los. Später folgen Tabellenkalkulation und auch Foto- und Videobearbeitung – aber auch Themen wie Recht und Cyber-Mobbing.

„Creative Media“, eines von drei wählbaren Profilen in den Jahrgangsstufen neun und zehn, vermittelt breite Kompetenz zur Erstellung von Medien am Rechner.

So sieht das im Schulalltag aus: Der Zehntklässler Dominik Roggendorf erklärt zwei Schülern der neunten Jahrgangsstufe, Ajdin Suljic und Ilker Günes, die Grundlagen des digitalen Filmschnitts. Roggendorf ist fit in dieser Materie. „Der Film muss zur Musik passen“, sagt er.

An einem Film über eine Schülerfahrt nach London zeigt er, was er meint: Bildwechsel erfolgen in seinem Schnitt auf den Beat und dann, wenn die Musik sich ändert. Auch die Bildaufnahmen sind brillant.

Der Schüler will unbedingt Veranstaltungstechniker werden. „Bei Stadtteilveranstaltungen werden unsere Schüler aus dem Profil oft angefragt, etwa für technische Aufbauarbeiten“, sagt Schulleiterin Monika Steinhauer.

Bei Außeneinsätzen verschiebt sich mitunter der Schultag. „Die haben dann auch schon mal von 15 bis 23 Uhr Schule, etwa bei der ,Nacht der Jugend‘“, so die Schulleiterin. Auf die Schüler ist aber immer Verlass. „Sie sind pünktlich und verlässlich, denn sie werden wertgeschätzt“, sagt Tillmann Schneider, an der Schule Leiter des Zentrums für unterstützende Pädagogik.

Die Klasse 9a bearbeitet gerade Bilder, um das Profil beim „Tag der offenen Tür“ zu präsentieren. Fünf Schüler haben sich das Bild einer Meerjungfrau vorgenommen. „Wir haben die Graustufen korrigiert“, sagt Schüler Maximilliam Fahrenholz. „Jetzt werden wir schärfen und die Farbkontraste steigern. Die Farben sollen noch stärker miteinander reagieren.“

Sechs Stunden pro Woche macht das gewählte Profil in der neunten Klasse aus. Etwas weniger ist es in Klasse zehn, denn dann lernen die Schüler für die Abschlussprüfungen.

Auch die anderen Profile – „Delikat essen und mehr!“ mit gastronomischer Ausrichtung und „Abenteuer Leben!“ mit Blickrichtung auf Gesundheit und verschiedene Arten von Engagement – profitieren von der digitalen Bildung.

„Wir wollen digitale Bildung als ein Unterrichtsfach“, sagt Steinhauer. Ein möglicher Unterrichtsumfang könnte bei zwei Stunden pro Woche liegen. Da wäre dann auch Zeit, um etwas Programmierung zu unterrichten. Bisher geht der Bereich „Informationstechnische Grundbildung“, kurz ITB, als Querschnittsaufgabe in anderen Schulfächern auf.