Das sind die drei besten Restaurants in Bremerhaven – Platz eins ist ein absolutes Traditionslokal

Von: Marcel Prigge

Wo kann man in Bremerhaven am besten essen gehen? Eine Rangliste verrät die drei besten Restaurants der Stadt an der Nordsee. Platz eins ist ein absolutes Traditionslokal.

Bremerhaven – Dass man in Bremerhaven wirklich gut essen gehen kann, ist bekannt. Nicht umsonst sind in der Nordsee-Stadt einige der besten Restaurants im Land Bremen zu finden. Aber welche Lokale sind die Besten? Eine Bewertung im Internet soll nun verraten, wo man in Bremerhaven das beste Essen bekommt.

Das beste Restaurant in Bremerhaven: Online-Rangliste von Gourmet-Kritikern

Das beste Restaurant in Bremerhaven wird dabei folgendermaßen ermittelt. Auf der Internetseite restaurant-ranglisten.de werden durchgehend alle bekannten deutschsprachigen Restaurantführer ausgewertet. Die Kritiker vergeben Punkte und stufen die Restaurants damit auf eine Rangliste zusammen. Es entsteht eine Bewertung auf Grundlage der Gourmet-Kritiker von Michelin, dem Schlemmer Atlas oder auch Gault-Millau. So können Nutzer relativ einfach die besten Restaurants in Niedersachsen, oder sogar aus ganz Deutschland einsehen.

Platz 3 der besten Restaurants in Bremerhaven: Fine Dining by Phillip Probs

Das drittbeste Restaurant in Bremerhaven möchte direkt zu den besten gehören. Denn auf der Internetseite des Fine Dining wird Exzellenz versprochen: „Phillip Probst, der kreative Kopf des Restaurants, hat mit seinem Konzept die Mission, den ersten Stern nach Bremerhaven zu holen“, heißt es dort. Probst, das aus Oldenburg stammende Nordlicht, stellt dazu Menüs (Vier- bis Sieben-Gänge / 59 bis 89 Euro) aus erlesenen und hochwertigen Produkten zusammen. So finden geräucherte Geldschwanzmakrele oder auch Kalbsbries den Weg auf die Karte. Das war den Kritikern 55,30 Gesamtpunkte wert.

Der Name ist Programm: Zweitbestes Restaurant in Bremerhaven ist das Pier 6

Mit gleich 20 Punkten mehr kann das Pier 6 in Bremerhaven aufwarten. Und der Name ist Programm: Das Restaurant liegt direkt am Jachthafen. Der Küchenchef Michael Uphoff bietet seinen Gästen dort kreative deutsche Küche und wechselnde Drei- bis Vier-Gänge-Menüs (60 bis 70 Euro) mit einer erlesenen Weinkarte an. So gibt es in mancher Woche Variation von der Bergforelle oder auch Spargelcremesuppe. Und das alles nicht nur im Restaurant, sondern auch im Außenbereich direkt am Wasser.

Das beste Restaurant in Bremerhaven: Frischer Fisch im Traditionslokal Natusch

Das beste Restaurant in Bremerhaven ist ein echtes Traditionslokal und sollte allen Bewohnern der Stadt und vielen Menschen in Niedersachsen ein Begriff sein. Das Natusch liegt mitten im Fischereihafen, nur 200 Meter von den Auktionshallen entfernt. Kein Wunder also, dass sich das Restaurant ganz dem Fisch verschrieben hat – und das nunmehr seit drei Generationen. „Ein Must Go für Fischliebhaber und solche, die es werden wollen“, schreibt der Schlemmer-Atlas über das Lokal – und das, da der Fisch besonders frisch ist.

Denn die Familie Natusch ersteigert nach eigenen Aussagen bereits morgens in besagten Auktionshallen für ihre Gäste die besten Seezungen, Rochen und noch viel mehr. So kann das Restaurant neben Tagesgerichten auch das Vier-Gänge-Kapitäns-Menü mit Nordsee-Seewolf, Makrelenfilet und Jumbo-Wildgarnele (62,50 Euro) anbieten.

Das alles ist den Gourmet-Kritikern ganze 80,20 Gesamtpunkte wert – und damit ist das Natusch das beste Restaurant in Bremerhaven.