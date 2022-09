Drei Autos in Bremen durch Feuer beschädigt: Polizei ermittelt wegen Brandstiftung

Von: Yannick Hanke

In der Nacht zu Samstag, 10. September 2022, brennen drei Autos in Bremen. Die Polizei ermittelt wegen Brandstiftung. © U. J. Alexander/imago/Symbolbild

In der Nacht von Freitag, 9. September 2022, auf Samstag, 10. September, brannte ein Wohnmobil in der Bremer Neustadt. Kurz darauf wurden zwei Autos durch Feuer beschädigt.

Bremen – Viel zu tun für die Feuerwehr und Polizei in Bremen in der Nacht auf Samstag, 10. September 2022. Während in der Neustadt ein Wohnmobil brannte, wurden noch zwei weitere Autos in derselben Nacht und in der Höhe durch Feuer beschädigt. Nun sucht die Polizei nach Zeugen.

Feuer beschädigt drei Autos in Bremen: Polizei ermittelt wegen Brandstiftung

Zunächst meldeten Anwohner in der Yorkstraße gegen 02:40 Uhr, dass ein VW-Wohnmobil in Flammen stand. Als die alarmierten Einsatzkräfte der Polizei Bremen dann vor Ort eintragen, begannen sie bis zum Eintreffen der Feuerwehr selbst mit den Löscharbeiten. Durch das Feuer wurde der gesamte Motorraum zerstört, es entstand ein hoher Sachschaden. Zudem wurde ein Skoda durch die Flammen ebenfalls beschädigt.

Nur etwas später, um 04:35 und um 04:40 Uhr, brannte zwei weitere Autos in der Gneisenaustraße im Stadtteil Buntentor. Mit Hilfe von Feuerlöschern konnten die Einsatzkräfte die Feuer bei einem VW und einem Skoda löschen. Auch hier entstand ein Sachschaden. In allen Fällen hat die Kriminalpolizei die Ermittlungen wegen Brandstiftung aufgenommen. Zeugen, die etwas Verdächtiges beobachtet haben, können sich beim Kriminaldauerdienst der Polizei Bremen unter 0421 362-3888 melden.

Weitere Blaulicht-Meldungen aus Bremen: 38-Jähriger wird mit Messer verletzt

In der Nacht zu Sonntag, 11. September, ist wiederum ein 38-jähriger Mann in Bremen durch ein Messer schwer verletzt worden. Mit lebensgefährlichen Stichverletzungen wurde er in ein Krankenhaus eingeliefert. Er soll im Stadtteil Walle von mehreren Personen angegriffen und niedergestochen worden sein. Die Polizei konnte noch in der Nacht fünf Tatverdächtige vorläufig festnehmen.