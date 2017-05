SWB dreht in die Gewinnzone

41 Millionen Euro Überschuss

+ © SWB Am Standort des Kohlkraftwerks (Block 15) in Hastedt will die SWB einen Wärmespeicher und einen Hybridspeicher bauen. In beide Anlagen werden insgesamt knapp 14 Millionen Euro investiert. © SWB

Bremen - Von Jörg Esser. Die SWB AG ist in die Gewinnzone zurückgekehrt. Der Bremer Energieversorger hat im Jahr 2016 einen Überschuss von 41 Millionen Euro erzielt, nachdem im Jahr zuvor noch 4,4 Millionen Euro Verlust eingefahren wurden. „Wir haben das Ergebnis wieder in die richtige Richtung gedreht“, sagte Finanz-Vorstand Timo Poppe am Dienstag auf der Bilanzpressekonferenz des Unternehmens.