Bremen – Jetzt geht’s los: Am Dienstag beginnen die Dreharbeiten für den ersten Fernseh-„Tatort“ von Radio Bremen (RB) mit dem neuen Ermittlerteam Jasna Fritzi Bauer, Luise Wolfram und Dar Salim. Der Krimi mit dem Arbeitstitel „Neugeboren“ soll im Frühjahr 2021 in der ARD zu sehen sein. Das Buch hat Christian Jeltsch geschrieben. Regie führt Barbara Kulcsar.

Jasna Fritzi Bauer (31) spielt die Rolle der jungen Polizistin Liv Moormann aus Bremerhaven, die auf ihre große Chance bei der Mordkommission wartet. Der in Bagdad geborene dänische Schauspieler Dar Salim (43) verkörpert den Dänen Mads Andersen, der als Angestellter im Polizeidienst mit eingeschränkten Befugnissen arbeitet. Das „Tatort“-Trio komplettiert Luise Wolfram (33) als BKA-Ermittlerin Linda Selb. Die gebürtige Thüringerin ist seit 2016 in den Bremer „Tatorten“ zu sehen. Sie spielte seitdem in fünf Folgen an der Seite von Sabine Postel (alias Inga Lürsen) und Oliver Mommsen (alias Nils Stedefreund). Übrigens: Auch für Jasna Fritzi Bauer und Dar Salim ist die erste Folge als Ermittler kein „Tatort“-Debüt. Salim war im Radio-Bremen-„Tatort“ „Brüder“ (Erstsendung: Februar 2014) als Clan-Chef zu sehen. Und Bauer spielte eine Hauptrolle im Frankfurter „Tatort“ „Land in dieser Zeit“ (Januar 2017) mit den Kommissaren Anna Janneke (gespielt von Margarita Broich) und Paul Brix (Wolfram Koch).

Drehstart für das neue Ermittler-Trio:

„Tatort“-Premiere als Clan-Chef

Zurück in die Zukunft: Zum Inhalt des Falls „Neugeboren“ machen die „Tatort“-Macher lediglich vage Angaben. Es geht um ein entführtes Baby. Die Bremer Polizei ist in hoher Alarmbereitschaft. Und dann wird vor einem verlassenen Industriebau ein Toter gefunden. Es sieht nach Selbstmord aus. Die vermeintlich lästige Leichensache bekommen Liv Moormann (Jasna Fritzi Bauer) und Mads Andersen (Dar Salim). Sie ist ein absoluter „Frischling“ am ersten Tag in der Mordkommission, er will eigentlich nur noch nach Hause. Gemeinsam entdecken sie Messerstiche am Körper des Toten. Die BKA-Ermittlerin Linda Selb stößt hinzu. Und dann werden die üblichen Krimi-Zutaten beigemengt. „Bei den Ermittlungen kämpft sich das Trio durch einen Sumpf aus Drogen, Lügen, Eifersucht und geplatzten Träumen“, heißt es in einer Pressemitteilung von Radio Bremen.

Drehstart für das neue Bremer „Tatort“-Trio:

39 Folgen mit Sabine Postel

Der Sender produzierte bislang 40 „Tatorte“ – einen im Februar 1973 („Ein ganz gewöhnlicher Mord“) mit Hans Häckermann als Kriminalhauptkommisssar Walter Böck und seit 1997 insgesamt 39 mit Sabine Postel als Hauptkommissarin Inga Lürsen. Ab November 2001 (Folge: „Die unsichtbare Frau“) ermittelte sie in 34 Folgen gemeinsam mit Oliver Mommsen als Hauptkommissar Nils Stedefreund an ihrer Seite. Die letzte Folge mit dem Duo („Wo ist nur mein Schatz geblieben?“) lief am 22. April 2019 erstmals in der ARD. je