Nah dran an der Realität

Bremen - Von Ulf Kaack. Ein gewichtiges Stück Bremer Stadthistorie und gleichzeitig deutsche Nachkriegs- und Wirtschaftsgeschichte ist, wie berichtet, verfilmt worden – der Untergang des Borgward-Imperiums in den frühen 60er Jahren. Am 7. Januar steht um 20.15 Uhr die Erstausstrahlung des Dokudramas im Programm der ARD an.

Wer noch näher dran sein will am Thema, kann ab 19 Uhr zum Public Viewing ins Oldtimerzentrum im Schuppen Eins (Überseestadt) kommen – mit vielen Informationen und Anekdoten vom Filmset vorab.

„Die Affäre Borgward“, so der Filmtitel, wurde in diesem Jahr überwiegend in Bremen gedreht. 16 Drehtage waren dazu nötig. Und vor allem umfangreiche Recherchearbeiten, teils im Staatsarchiv und bei dem Bremer Borgward-Historiker Peter Kurze. Natürlich führte kein Weg am Borgward-Club vorbei, wie dessen Vorsitzende Marion Kayser erklärt: „80 Last- und Personenwagen sind in der Produktion zu sehen, wobei die meisten davon von unseren Clubmitgliedern zur Verfügung gestellt wurden.“

Kein Wunder, fungierte Marion Kayser doch höchstpersönlich als „Carcaptain“ für die Filmcrew. Die Borgward-Expertin sorgte für die richtigen Fahrzeuge am Set und stand Regisseur Marcus Rosenmüller fachlich beratend zur Seite. An fast allen Drehtagen war sie am Set und hatte tiefe Einblicke in die Produktion. Und damit nicht genug: In einer Komparsenrolle flaniert sie in zeitgenössischer Kleidung durch eine Szene, vorbei an der Fensterfront eines Borgward-Händlers. „Ein Star für drei Sekunden“, sagt sie und lächelt selbstironisch.

Wer so viel erlebt hat, der hat auch einiges zu erzählen. Und genau das wird Marion Kayser beim Public Viewing in der Überseestadt tun. Ab 19 Uhr berichtet sie im Schuppen Eins aus erster Hand von den Filmarbeiten. Sie spricht über ihre Erlebnisse mit den Hauptdarstellern Thomas Thieme alias Carl F.W. Borgward und Barbara Philipp in der Rolle von Elisabeth Borgward, von Außendrehs bei Minusgraden und von Laster-Karawanen, voll beladen mit Kostümen, jeder Menge Technik und Catering.

„Die Affäre Borgward“ hat Marion Kayser bereits gesehen – und sie zeigt sich begeistert: „Mit 40 Mitgliedern ist der Bremer Borgward-Club zur Premiere im Cinemaxx-Kino in Hamburg gereist. Die filmische Umsetzung dieses schwierigen und komplexen Themas ist hervorragend gelungen. Sachlich und ohne übertriebenes Pathos. Der Film ist ganz nahe dran an der Realität und weiß dabei noch gut zu unterhalten.“