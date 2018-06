„Cirque Rouages“ eröffnet „La Strada“ mit zauberhafter Show

Anmutig, fast schwerelos, bewegen sich die Künstler des „Cirque Rouages“ über die Seile der riesigen Metallkonstruktion. Mit ihrer Eröffnungsshow zur 24. Auflage von „La Strada“ verzauberten die Franzosen das Publikum in den Wallanlagen.

Bremen - Von Steffen Koller. Man nehme eine skurril anmutende Metallkonstruktion mit zwei riesigen Rädern, Drahtseile, packe vier Artisten und zwei Musiker hinzu – fertig ist „Cirque Rouages“.

Das Sextett hat am späten Donnerstagabend in den Wallanlagen die 24. Auflage des Bremer Straßenkunst-Festivals „La Strada“ eröffnet. Es war ein Auftakt nach Maß, für manche Zuschauer sogar „die beste Eröffnungsshow seit Langem“.

So langsam verschwinden die letzten Sonnenstrahlen hinter den großen Bäumen neben der Bremer Kunsthalle. Leichter Nieselregen setzt ein. Nur noch das Licht mehrerer Scheinwerfer streift über die große Metallkonstruktion, die sich zwischen Eichen, Wohnhäusern und Imbissbuden erhebt.

Ein riesiges Netz verhüllt das meterhohe Stahlgerüst, wenige Augenblicke später ertönt eine tiefe Stimme und entführt die rund 700 Zuschauer auf eine Reise anmutiger Schwerelosigkeit.

Eine Show voller Weltschmerz und Lebensfreude

„Cirque Rouages“ ist in der Stadt, mit ihrer Show „Sodade“ – was frei übersetzt so viel wie melancholischer Weltschmerz bedeutet – eröffnen die sechs französischen Artisten und Musiker das Straßenkunst-Festival „La Strada“. Es wird ein Auftakt der Extraklasse. Stilvoll, anmutig, voller Lebensfreude, artistisch erste Sahne.

Als gebe es sie nicht, die Erdanziehungskraft, schweben die zwei Frauen und zwei Männer über die Seile. Während andere an den riesigen Rädern drehen, balancieren die Artisten über der Erde, mal drehen sie sich um die eigene Achse, mal wird ein Spagat hingelegt.

Zu zweit, zu dritt – alle Möglichkeiten, die die futuristische Konstruktion bietet, werden genutzt. Und das sind ganz schön viele. Während ein Artist sprichwörtlich im Boden versinkt, klettert eine Frau über die Räder auf ein Podest, lässt sich wenige Augenblicke später an Metallstreben nach unten gleiten. Sie drehen sich, wirbeln durch die Luft, hängen an Seilen und verdrehen ihre Körper.

+ Für einen gelungenen Auftakt des „La-Strada“-Festivals sorgten die Künstler von „Cirque Rouages“. © Koller

Was den Zuschauern fast elfenhaft erscheint, fordert den Artisten einiges ab. Schweiß läuft den Darstellern die Stirn hinab, die Lunge pumpt, Muskeln zittern. Und doch wirkt alles nach außen hin graziös, zauberhaft und leichtfüßig.

Untermalt mit Cello-Klängen, dem melancholischen Gesang einer Frau und verzerrten Tönen eines Synthesizers tauchen Artisten und Besucher ab in die Welt der Liebe, Freundschaft, Eifersucht – in eine Welt voller Wandelbarkeit und unendlicher Weite.

„So schön“, sagt eine Besucherin kurz nach der Show. Eine andere meint sogar, es sei „die beste Eröffnungsshow seit langem“ gewesen. Tosender Applaus durchbricht nach etwa 45 Minuten die Stille in den Wallanlagen. Wieder einmal hat eine „La-Strada“-Eröffnungsshow Appetit auf mehr gemacht.

Noch bis Sonntag stehen Shows auf dem Plan

Appetit auf mehr als 30 Artisten, Clowns, Theaterdarsteller und Musiker, die noch bis Sonntag, 17. Juni, in der Bremer Innenstadt und rund um die Wallanlagen ihre Fähigkeiten unter Beweis stellen wollen.

„La Strada“ läuft am Freitag, 15. Juni, von 17 bis 23 Uhr. Am Sonnabend, 16. Juni, beginnt das Programm ab 14 Uhr, Ende ist um 23 Uhr. Am Schlusstag, Sonntag, 17. Juni, starten die Künstler ab 14 Uhr, um 22 Uhr heißt es Abschied nehmen. Bis zum nächsten Jahr.