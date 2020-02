„Dracula“ und die Organspenden

Intensivmedizin-Symposium setzt auf neue Formate und 500 Fachvorträge

+ Zum 30. Intensivmedizin-Symposium erwarten die Veranstalter rund 4 700 Teilnehmer. Foto: M3B/JAN RATHKE

Bremen – Die Veranstaltung hat sich in 30 Jahren von einer kleinen Tagung für Intensivmediziner und Pflegekräfte zu einem der führenden Kongresse seiner Art in ganz Europa entwickelt: Zum Symposium Intensivmedizin und Intensivpflege werden von Mittwoch, 26. Februar, bis Freitag, 28. Februar, bis zu 4 650 Mediziner, Pflegekräfte und Mitarbeiter von Krankenhausverwaltung aus der ganzen Bundesrepublik und den Nachbarländern in den Messehallen und im Congress Centrum auf der Bremer Bürgerweide erwartet. Ein Thema ist „Dracula“.