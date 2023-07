Zoo am Meer in Bremerhaven: Doppelter Nachwuchs bei den Äffchen

Von: Elisabeth Gnuschke

Zwillinge bei den Kaiserschnurrbarttamarinen sind jetzt im Zoo am Meer geboren worden, keine Seltenheit bei dieser Art. Gar nicht so leicht, auf dem © Zoo am Meer

Nachwuchs bei den Äffchen im Zoo am Meer in Bremerhaven - und das gleich doppelt.

Bremerhaven – Der Zoo am Meer in Bremerhaven meldet doppelten Nachwuchs: Bei den Kaiserschnurrbarttamarinen (Sanguinus imperator) hat das Weibchen „Bacuri“ Zwillinge zur Welt gebracht. Kaiserschnurrbarttamarine? Genau, das sind die Äffchen mit dem auffälligen Schnurrbart. Den tragen übrigens beide Geschlechter, hieß es am Freitag aus dem Zoo.

Zwillinge bei den Äffchen aus der Familie der Krallenaffen sind übrigens keine Seltenheit. „Es sind meistens Zwillinge“, sagte Zoodirektorin Dr. Heike Kück. Für die Mutter ist es eine ziemlich schwierige Aufgabe, die Kleinen großzuziehen, so die Direktorin weiter. Kück: „Deshalb spielt der Vater bei der Aufzucht eine große Rolle. Nach der Geburt beißt er die Nabelschnur durch und leckt die Kleinen sauber.“ Außerdem trägt er den Nachwuchs auf seinem Rücken mit sich, erzählte die Direktorin weiter. Die Kleinen kommen nur zum Trinken zu ihren Müttern.

Nachwuchs im Zoo am Meer: Kaiserschnurrbarttamarine sind schnell erwachsen

Und schwuppdiwupp sind die Kaiserschnurrbarttamarine auch schon groß: Sie sind mit etwa 16 bis 20 Wochen erwachsen, so Kück. Ein bisschen dauert es also noch, bis die Zwillinge so weit sind, denn geboren wurden sie am 12. Juli. Mutter „Bacuri“ lebt noch gar nicht so lange in Bremerhaven, sie kam 2022 aus dem französischen Zoo Zooparc Beaval in den Zoo am Meer. Vater „Cusco“ zog bereits 2018 von Neumünster nach Bremerhaven.

Ihren Namen verdanken die kleinen Affen ihrem auffälligsten Merkmal, diesem langen Schnurrbart – ob Weibchen oder Männchen. Kück: „Als die ersten erlegten Exemplare nach Europa kamen, zwirbelten die damaligen Präparatoren die Bärte getreu nach dem Vorbild von Kaiser Wilhelm II. nach oben stehend. Erst Jahre später wurde der Irrtum entdeckt, aber der Name blieb erhalten.“ Ursprünglicher Lebensraum der Kaiserschnurrbarttamarine ist der Direktorin zufolge das südwestliche Amazonasbecken im Grenzbereich von Brasilien, Peru und Bolivien. Der Bestand gelte zur Zeit als nicht gefährdet. Die stetige Abholzung des dortigen Regenwaldes lasse die Population allerdings schrumpfen, so Heike Kück. In Zoos wird die Zucht der Tiere durch ein europäisches Erhaltungszuchtprogramm (EEP) geregelt und koordiniert.