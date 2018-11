Bremen - Von Thomas Kuzaj. „Nordlichter! Helau!“ Mit diesem Schlachtruf auf den Treppen vorm Haus der Bürgerschaft ist sie am Sonntag losgegangen, die neue Karnevalssaison.

In Bremen wurde die närrische Zeit sogar gleich doppelt eingeläutet. Um 11.11 Uhr kamen die traditionellen Jecken zusammen. Der Große Karnevalsverein Rot-Weiß Bremen ist stets mit von der Partie. Es gibt einige solcher Vereinigungen in Bremen, auch die „Carneval-Gesellschaft Nordlichter“ gehört dazu. Sage noch einer, Bremen sei keine Hochburg des Humors!

Oder die Hanseaten gingen zum Lachen in den Keller. Tun sie nicht. Sie kommen auf den Marktplatz. Und in die „Ständige Vertretung“ (Böttcherstraße), wo ja auch „Kölsch“ (so etwas Ähnliches wie Bier in Reagenzgläsern) ausgeschenkt wird. Dort stieg am Sonntag die (selbstverständlich praktisch ausgebuchte) hochoffizielle Party zum Karnevalsauftakt an der Weser. Kostüme der Gäste: ausdrücklich erwünscht.

„Hier ist die Bremer Hochburg“, hieß es am Eingang des Lokals. Unterdessen enterten um 12.12 Uhr Sambatrommler, Maskenspieler und Stelzenläufer den Marktplatz. Eine Kamelreiterin mit Tropenhelm war ebenso darunter wie phantasievolle und prachtvoll bunte Vogelgestalten. Es war der Auftakt zum 34. Bremer Sambakarneval, der am 22. und 23. Februar 2019 die bösen Geister des Winters vertreiben soll.

Karnevals-Saison in Bremen eröffnet Um 11.11 Uhr kamen die traditionellen Jecken zusammen und um 12.12 Uhr die Sambaleute. © Mediengruppe Kreiszeitung/Thomas Kuzaj Um 11.11 Uhr kamen die traditionellen Jecken zusammen und um 12.12 Uhr die Sambaleute. © Mediengruppe Kreiszeitung/Thomas Kuzaj Um 11.11 Uhr kamen die traditionellen Jecken zusammen und um 12.12 Uhr die Sambaleute. © Mediengruppe Kreiszeitung/Thomas Kuzaj Um 11.11 Uhr kamen die traditionellen Jecken zusammen und um 12.12 Uhr die Sambaleute. © Mediengruppe Kreiszeitung/Thomas Kuzaj Um 11.11 Uhr kamen die traditionellen Jecken zusammen und um 12.12 Uhr die Sambaleute. © Mediengruppe Kreiszeitung/Thomas Kuzaj Um 11.11 Uhr kamen die traditionellen Jecken zusammen und um 12.12 Uhr die Sambaleute. © Mediengruppe Kreiszeitung/Thomas Kuzaj Um 11.11 Uhr kamen die traditionellen Jecken zusammen und um 12.12 Uhr die Sambaleute. © Mediengruppe Kreiszeitung/Thomas Kuzaj Um 11.11 Uhr kamen die traditionellen Jecken zusammen und um 12.12 Uhr die Sambaleute. © Mediengruppe Kreiszeitung/Thomas Kuzaj Um 11.11 Uhr kamen die traditionellen Jecken zusammen und um 12.12 Uhr die Sambaleute. © Mediengruppe Kreiszeitung/Thomas Kuzaj

Hunderte von Menschen verfolgten am Sonntag das Eröffnungsspektakel unter den Augen des Rolands. Viele von ihnen ihrerseits kostümiert. Narrenkappen und putzige Ohren, Clownsnasen lustige Hüte – alles dabei. Bei den lustigen Hüten scheinen in dieser Saison grelle Neonfarben zu dominieren. Die Freude an der Verkleidung, sie sprengt alle kulturellen Grenzen – selbst die zwischen Bremen, dem Rheinland und Brasilien.

Der Bremer Sambakarneval steht stets unter einem Motto. Bei der 34. Ausgabe des Trommel- und Kostümspektakels „Laune der Natur“. Wie farbenfroh das ausfallen wird, war bei der sonntäglichen Kostprobe auf dem Bremer Marktplatz schon gut zu erkennen. „Spielerisch stellen die Maskenspieler, Stelzenläufer und Sambistas die Alltäglichkeiten unseres Daseins für einen Moment auf den Kopf und überlassen uns danach der kalten Jahreszeit, bis sie im Februar mit großen Radau den Winter austreiben“, formulierte eine Sprecherin des Teams um die künstlerische Leiterin und Initiatorin Janine Jaeggi.

Das 2019er-Motto spiele mit den Wundern, Eigenarten, Unglaublichkeiten und der Vielfalt der Natur – unter anderem. „Wir denken an Fabelwesen, Chimären, Unterwasserwelten und Korallenriffe, krummes Gemüse, Glühwürmchen. An Polarlichter, Morgentau und Spinnennetze“, heißt es. Was soll man mehr sagen? Ach, ja, natürlich: „Nordlichter! Helau!“