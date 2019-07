Domsheide Bremen: Umleitungen für Busse und Straßenbahnen ab Donnerstag

Die Gleisbauarbeiten an der Bremer Domsheide beginnen etwas später als geplant. Grund dafür sind die aktuellen Gasleitungsarbeiten vor Ort.

Bremen - Aufgrund der aktuellen Gasleitungsarbeiten an der Domsheide beginnen die geplanten Gleisbauarbeiten der Bremer Straßenbahn AG (BSAG) an der Domsheide später als ursprünglich geplant. Dies geht aus einer Pressemitteilung der BSAG hervor.

Um die vier neuen Weichen und zwei Gleiskreuzungen dennoch bis zum kommenden Montag einbauen zu können, müssen die Straßenbahnlinien 2, 3, 4, N4, 6 und 8 nun bereits ab Donnerstag, 1. August, circa 7 Uhr, den Bereich derBaustelle vor der Glocke umfahren.

Ursprünglich sollten die Umleitungen der Bahnen erst am Freitagabend starten. Bis dahin waren vorbereitende Arbeiten geplant. Um diese nun in der verkürzten Zeit fertigstellen zu können, muss der Straßenbahnverkehr umgeleitet werden.

Umleitungen und Ersatzhaltestellen Straßenbahnen

Linien 4, 6 und N4 in beide Richtungen: Die Straßenbahnen fahren zwischen Theater am Leibnizplatz und Hauptbahnhof über Westerstraße und Am Brill



Linie 8 in beide Richtungen: Die Straßenbahnen fahren zwischen Westerstraße und Hauptbahnhof wie die Linie 1 über Am Brill und Am Wall



Linien 2 und 3 in beide Richtungen: Die Straßenbahnen fahren zwischen Doventor beziehungsweise Eduard-Schopf-Allee und Domsheide über Daniel-von-Büren-Straße, Hauptbahnhof und Schüsselkorb. Am Hauptbahnhof halten sie beim Überseemuseum und an der Domsheide vor dem Landgericht



Entgegen der früheren Planung fahren die Buslinien 24, 25, N3 und N5 in Richtung Hauptbahnhof noch bisDonnerstagmorgen, 7 Uhr, auf der gewohnten Strecke. Erst mit Beginn der Gleisbauarbeiten fahren sie über Dechanatstraße und Buchtstraße. In Richtung Rablinghausen und Weidedamm fahren die Busse bereits seit Montag Umleitung über Am Wall und Tiefer.



Umleitungen und Ersatzhaltestellen Busse

Domsheide in Richtung Hauptbahnhof: Die Linien 24, 25, N3 und N5 halten in der Dechanatstraße



Domsheide in Richtung Rablinghausen/Weidedamm-Süd: Die Linien 24, 25 und N3 halten in der Straße Tiefer vor Hausnummer 8 (Höhe Restaurant Athen)



Schüsselkorb in Richtung Hauptbahnhof: Die Linien 24, 25, N3 und N5 halten wie gewohnt



Schüsselkorb in Richtung Domsheide: Die Linien 24, 25, N3 und N5 halten abweichend Am Wall in Höhe Bischofsnadel