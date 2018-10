Überlebensgeheimnisse der Bäume: „Die Dominanz des Wipfeltriebs“

Bremen - Von Martin Kowalewski. Ein Ahorn, der auf seinem Weg gen Himmel eine Kurve gemacht hat. Seine zwei Stämme verlaufen ein Stück seitlich und schwenken dann nach oben. Was sagt das? Die Körpersprache von Bäumen lesen, das kann Volker Kranz (52) Landschaftsgärtner und Inhaber der Firma Baumrausch. Bäume „sagen“ einiges über sich und ihre Geschichte.

Am Sonntag führte Kranz rund 20 Besucher im Menke- Park in Oberneuland bei der Führung „Überlebenskünstler Baum“ in diese Geheimnisse ein.

Die Körpersprache der Bäume ist die Art, in der sie ihre Masse verteilen. Bäume kämpfen ständig um ihre Statik. „Der Baum misst ständig, an welcher Stelle brauche ich mehr Holz. Wo kommen große, wo kleine Zellen hin“, sagt Kranz. „Er versucht, möglichst wenig Energie zu verschenken.“

Statik war für den Ahorn ein Problem. „Der Baum hat sich in jungen Jahren hingelegt. Vielleicht war es eine Schneelast, vielleicht ein anderer Baum. Wir wissen es nicht“, sagt Kranz. „Dann hat er sich hochgezogen, wie mit Muskeln.“ Das widerspricht einem wichtigen Gesetz, nach dem Bäume wachsen: Stehe immer stabil über der Wurzel. „Das Gesetz ist hier schon mal hinfällig“, sagt Kranz.

Er erklärt noch zwei weitere Gesetze. Die „Dominanz des Wipfeltriebs“ besagt, das Kommando kommt von oben, wo die meiste Fotosynthese stattfindet. Generell wachsen Bäume in Richtung des Sonnenlichts. Das ist das dritte Gesetz. Auch die Stämme des Ahorns sind in ihrer Form verzogen. „Die Jahresringe werden nicht in der Mitte liegen, sondern eher versetzt in Richtung Sonne“, sagt Kranz.

Über Körpersprache der Bäume

Ein anderer Baum, eine Eiche, wird etwas über dem Boden dick. „Er ist hohl“, sagt Kranz. Der Grund: Ein Pilz ist im Stamm und frisst. Der Baum legt nach außen zu, um die Statik zu halten. In 90 Minuten erfahren die Teilnehmer viel über die Körpersprache der Bäume. „Das war total interessant. Vorher waren es einfach nur Bäume. Jetzt kann ich einiges erkennen“, sagt Ralf (62) aus Bremen.

Die kostenlose Führung wird vom Umweltbetrieb Bremen und Baumrausch angeboten. Die Firma Baumrausch hat Schilder an beschädigten Bäumen im Menke-Park aufgestellt. Normal werden solche Bäume abgeholzt, aber an diesen Exemplaren lässt sich viel lernen.

Die nächste Führung findet den Planungen zufolge am 8. März 2019 statt. Diese und die folgenden übernimmt dann mit Marko Klatt (32) ebenfalls ein Experte von der Firma Baumrausch.

