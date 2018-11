Premiere in der Reihe „Aus den Akten auf die Bühne“

1918 flatterte die rote Fahne am Rathaus.

Bremen - Wie war das vor 100 Jahren, als die rote Fahne am Bremer Rathaus wehte? Kriegsende, Novemberrevolution und Räterepublik – all das war jüngst Thema einer Historiker-Tagung im Haus der Bürgerschaft (wir berichteten). Nach der wissenschaftlichen folgt nun die künstlerische Auseinandersetzung mit dem Thema. Premiere: heute, Montag.

Seit vielen Jahren begibt sich die Reihe „Aus den Akten auf die Bühne“, ein preisgekröntes Kooperationsprojekt der Bremer Shakespeare-Company und der Uni, auf historische Spurensuche. In den szenischen Lesungen erwecken Schauspieler alte Dokumente zum Leben, sie bringen verstaubte Akten auf der Bühne zum Sprechen.

„Das ganze Deutsche Reich steht heute gegen uns“ ist nun der Titel der 13. Folge der Reihe. Die szenische Lesung beginnt heute um 19.30 Uhr im Theater am Leibnizplatz (Neustadt).

Es geht zurück ins Jahr 1918. Am 9. November verkündete der Arbeiter- und Soldatenrat Bremens: „Was hat sich ereignet? Nichts Geringeres als eine Revolution!“ Wenige Tage später wurden reichsweit sozialpolitische Reformen auf den Weg gebracht – uneingeschränktes Vereins- und Versammlungsrecht, Abschaffung der Zensur, Acht-Stunden-Tag, allgemeines, gleiches und geheimes direktes Wahlrecht für Männer und Frauen.

Nach einem überwiegend friedlichen Beginn der Revolution im November 1918 eskalierte nur knapp drei Monate später die Gewalt auch in Bremen, als die Division Gerstenberg zusammen mit dem Freikorps Caspari in die Hansestadt einmarschierte. Mindestens 83 Frauen, Kinder und Männer kamen während der Kämpfe am 4. Februar 1919 ums Leben. Einen Tag später informierte die von der Reichsregierung eingesetzte provisorische Regierung die Bevölkerung Bremens, dass alle Räte abgeschafft seien.

Teil der Lesung sind Dokumente zur Reaktion des Bürgertums auf die Räterepublik und deren Liquidierung. Szenische Einrichtung: Peter Lüchinger. Mit Simon Elias, Peter Lüchinger, Michael Meyer, Erik Roßbander und Petra-Janina Schultz. Eintrittskarten kosten nach Theaterangaben 13 Euro.

