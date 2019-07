Dock 10 nach Bremen

Bremen – Das bekannte Hamburger Hafenpanorama wird sich im nächsten Jahr verändern: Das 287 Meter lange und 44 Meter breite Dock 10 der Werft Blohm+Voss unmittelbar gegenüber den St.-Pauli-Landungsbrücken erhält auf einer Länge von mindestens 200 Metern ein riesiges Dach, teilte die Bremer Unternehmensgruppe Lürssen als Muttergesellschaft von Blohm+Voss jetzt in Hamburg mit.

Der Umbau werde rund 15 Millionen Euro kosten und etwa sechs Monate dauern. Für die Arbeiten werde das Dock im Laufe des kommenden Jahres voraussichtlich nach Bremen geschleppt. Grund für die Großinvestition sei ein Neuauftrag für eine Yacht, deren Bau in Hamburg begonnen und in Bremen zu Ende geführt werde.

„Durch den Umbau erhält Blohm+Voss eines der größten überdachten Schwimmdocks Europas“, sagte Aufsichtsratschef Klaus Borgschulte. Das bringe nicht nur neue Möglichkeiten für bestehende und neue Kunden bei Reparaturen und Aufwertungen von Yachten, Marine- und Kreuzfahrtschiffen, sondern eine noch bessere Infrastruktur für potenzielle Marine-Neubauaufträge. Peter Lürßen, Geschäftsführender Gesellschafter der Unternehmensgruppe Lürssen, sagte: „Das neu überdachte Dock versetzt uns in die Lage, das umfangreiche Yacht-Projekt effizient auf mehrere Standorte zu verteilen und bietet unseren Mitarbeitern zudem deutlich verbesserte Arbeitsbedingungen.“

Seit 2016 gehört Blohm+Voss zu Lürssen; seitdem hat der neue Eigentümer bereits rund 20 Millionen Euro in die Hamburger Werft investiert. Seit 1875 steht die norddeutsche Unternehmensgruppe Lürssen nach eigenen Angaben weltweit für höchste Produktqualität sowie innovative Technologien im Yacht- und Marine-Schiffbau. Das Familienunternehmen mit Sitz in Bremen-Vegesack ist spezialisiert auf die Konstruktion und Fertigung von Yachten, Marineschiffen und Küstenwachbooten. Das Neubaugeschäft flankieren umfangreiche Serviceangebote. Mit insgesamt sechs hochspezialisierten Werften in Bremen, Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen und Schleswig-Holstein setzt das Familienunternehmen „auf die bewährte Schiffbautradition norddeutscher Werften“. Die Gruppe beschäfigt mehr als 2 000 Mitarbeiter. dpa/je