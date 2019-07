Jacqueline Wolpmann und Patrick Sell, Ehrenamtliche der DLRG, auf dem Steg ihrer Rettungswache am Sportparksee Grambke. Die DLRG Bremen wacht an acht Badeseen in Bremen.

Sommerzeit ist Badezeit. An den acht Bremer Badeseen wacht die DLRG. Und sie hat heutzutage insbesondere mit zwei Problemen zu kämpfen: Eltern, die lieber aufs Handy blicken statt auf ihre Kinder aufzupassen, und Migranten, die sich im Wasser überschätzen.

Bremen – Seit mehr als 90 Jahren sorgt die DLRG (Deutsche Lebensrettungs-Gesellschaft) in Bremen für Sicherheit an den Badeseen. 30.000 Helferstunden kamen im Super-Sommer 2018 zusammen. Mal braucht ein Badegast nur ein Pflaster. Aber es wird auch ernst, sehr ernst, wenn es um Menschenleben geht.

Neun Menschen starben im vergangenen Jahr in Bremen beim Baden in Bädern, Seen und Weser – darunter drei Kinder unter fünf Jahren. Elf Menschen retteten die DLRG-Helfer vor dem Ertrinken.

Eltern sind zu sorglos

Ein Problem für die DLRG ist laut Präsident Martin Reincke die zunehmende Sorglosigkeit von Eltern. „Diese Eltern sind ein ganz, ganz großes Problem. Sie schauen lieber auf ihr Handy statt auf ihr Kind zu achten“, beklagt Reincke mangelndes Verantwortungsgefühl. Dem Nachwuchs im Vorschulalter das Schwimmen beibringen, wie es vor Jahren gemacht wurde? Von wegen! Reincke: „50 Prozent der Schüler in der dritten Klasse können nicht schwimmen.“ Er appelliert dringend an die Eltern: „Achtet auf Eure Kinder!“ Die DLRG ist nicht fürs Aufpassen der Kids zuständig, stellt Reincke klar. Die Aufsichtspflicht haben die Erziehungsberechtigten.

Während in den Bremer Bädern inzwischen die Schwimmpässe kontrolliert werden, kann jeder, der Lust auf Wasser hat, an die Seen (und an die Weser) kommen. Es gibt dort keine Kontrolle, die DLRG hat keine Befugnisse, jemandem das Baden zu verbieten – auch nicht, wenn der Besucher nicht schwimmen kann, betont Reincke. Und neben Kindern sind das häufig Migranten. Der DLRG-Präsident hat einen „starken Kulturwandel“ an freien Gewässern ausgemacht. Viele Migranten hätten ein völlig anderes Verhältnis zum Schwimmen als in Deutschland vermittelt werde, auch wenn hier ebenfalls mittlerweile einiges im Argen liege.

Ein weiteres Problem: zu viel Selbstbewusstsein

Zuwanderer gingen mit einem Selbstbewusstsein in die Seen, das im krassen Gegensatz zu ihren Fähigkeiten stehe. Reincke: „Auch wenn sie nur ein bisschen im Wasser paddeln können, ist das für sie schwimmen. Mit plötzlichen Tiefen im Wasser kommen sie überhaupt nicht klar.“ Das Angebot an Badegewässern solle zum Vergnügen beitragen. „Überschätzung der eigenen Fähigkeiten führt leider schnell zu lebensgefährlichen Situationen auf dem Wasser“, so Reincke.

Wie Abhilfe schaffen? Da steht die DLRG im Austausch mit Vereinen und Sportressort. Gerade war an einer Kita in Huchting für ein paar Wochen eine mobile Schwimmschule im Einsatz. „Wenn die Kinder nicht in Kurse kommen, kommen wir zu ihnen“, hätten sich Kirche und DLRG gedacht. Das sei ein erster Schritt – und ganz erfolgreich, sagt Reincke. Es gehe dabei noch nicht ums Schwimmenlernen, sondern um eine erste Wassergewöhnung. Schon die fehle vielen Kindern heutzutage. Die Auswertung des Projekts läuft, der DLRG-Präsident hofft auf die Etablierung. Die Schwimmausbildung müsse forciert werden. Eltern, Politik und Vereine seien hier gefragt. Das gelte auch für „Kulturvereine“, um bei Migranten mehr Bewusstsein für das Thema Schwimmen zu schaffen.

Hinweise vom DLRG-Präsidenten Reincke

Was rät Reincke für ungetrübten Wasserspaß? „Ungeübte Schwimmer sollten sich auf die zum Schwimmen gekennzeichneten Bereiche beschränken und Nichtschwimmer ausschließlich in den gekennzeichneten Bereichen verweilen.“ Besonders warnt die DLRG vor dem Baden in Weser und Lesum. Die Flüsse in Bremen und Bremerhaven seien stark fließende Gewässer und Schifffahrtsstraßen. Reincke: „Diese Umstände bewirken besondere Gefahren, selbst für sehr geübte Schwimmer.“ Daher empfiehlt die DLRG, das Baden in der gesamten Weser zu vermeiden und stattdessen die acht Bremer Badeseen zu nutzen. Den zahlreichen Sportlern auf dem Wasser rät der Verein, sich mit den Maßnahmen der Selbst- und Fremd-rettung vertraut zu machen.

Baderegeln in 27 Sprachen unter:

www.bremen.dlrg.de

DLRG wacht an acht Bremer Seen

Der Landesverband Bremen der Deutschen Lebensrettungsgesellschaft (DLRG) hat 2700 Mitglieder und 200 ehrenamtliche Helfer. Im vergangenen Jahr leistete das Team 250-mal Hilfe. Das Spektrum reicht vom Aufkleben eines Pflasters bis zur Menschenrettung. Neun Menschen – Kinder und Erwachsene – starben 2018 bei Badeunfällen in Bremer Seen, Bädern und in der Weser.

Die Bremer DLRG, ein Verein, wacht an folgenden acht Seen: Sodenmattsee (Huchting), Werdersee (Neustadt), Mahndorfer See (Mahndorf), Bultensee (Osterholz), Achterdieksee (Oberneuland), Unisee (Horn/Findorff), Waller Feldmarksee (Walle), Grambker Sportparksee (Grambke). Die Badesaison an den Seen dauert bis zum 15. September.