Frau stirbt in Bremer Disko

Von: Fabian Raddatz

Die Frau sei gegen 3 Uhr nachts bewusstlos auf der Toilette gefunden worden. © David Inderlied/dpa/Symbolbild

Eine Frau ist in der Nacht von Freitag auf Samstag in einer Disko in Bremen gestorben. Die Polizei ermittelt nun zur genauen Todesursache.

Update von Montag, 12. Dezember 2022: Bremen – Nach dem Fund einer toten Frau in einer Diskothek in Bremen liegen der Polizei weiterhin keine Hinweise auf eine Gewalt- oder Fremdeinwirkung vor. Die Ermittlungen zu der Todesursache dauern an. Das teilte ein Sprecher der Polizei Bremen am Montag mit. Die 35-jährige Frau aus Bremen war in der Nacht zum Samstag kurz nach 3.00 Uhr bewusstlos auf der Toilette der Diskothek entdeckt worden. Rettungskräfte stellten den Tod der Frau fest.

Todesursache noch unbekannt: 35-jährige Frau kommt in Bremer Disko ums Leben

Erstmeldung von Samstag, 10. Dezember 2022, 14:49 Uhr: Bremen – Eine Frau ist in der Nacht von vergangenem Freitag auf Samstag, 10. Dezember 2022, in einer Diskothek in der Bremer Neustadt gestorben. Das berichtet die Polizei. Die 35 Jahre alte Bremerin wurde gegen kurz nach 3 Uhr nachts bewusstlos auf der Toilette gefunden. Umgehend alarmierte Rettungskräfte konnten nur noch den Tod der Frau feststellen.

Die Veranstaltung in der Disko wurde daraufhin vom Betreiber beendet. Laut Angaben der Polizei gibt es aktuell keine Hinweise auf eine Fremdeinwirkung. Die weiteren Ermittlungen zur Todesursache dauern an.