Mit Messer bewaffneter Mann überfällt Discounter in der Vahr

Bremen - Ein mit einem Messer bewaffneter Mann hat am Samstag einen Discounter in Bremen-Vahr überfallen und Bargeld erbeutet. Nun wird er von der Polizei gesucht.

Nach dem Überfall um 8.50 Uhr an der Geschwister-Scholl-Straße floh der Maskierte in Richtung Carl-Goerdeler-Straße, teilte die Polizei am Montag mit.

Der Maskierte betrat den Discounter demnach über den Hinterausgang. Er ging geradewegs zur Kasse und forderte unter Vorhalt eines Messers von dem 18-jährigen Kassierer Bargeld.

Der Mann soll etwa 1,80 Meter groß gewesen sein, trug einen Stoppelbart und hatte einen dunklen Teint. Er trug eine beige/braune Hose, ein dunkles Oberteil, ein graues Cappy mit aufgestickter Aufschrift sowie ein spitzes Tuch über dem Mund als Maskierung.

Die Polizei fragt, wer am Samstagmorgen den Vorfall beobachtet hat und Hinweise zum Täter geben kann. Zeugen werden gebeten sich beim Kriminaldauerdienst in Bremen unter 0421 362-3888 zu melden.

kom

Rubriklistenbild: © dpa