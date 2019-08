Mit Gläsern und Betonblumentopf: Kneipenschlägereien in Bremen

Kneipenschlägereien in Bremen: Großaufgebot der Bremer Polizei am Rembertiring und in Burglesum

Großaufgebot der Bremer Polizei am Rembertiring. Die Einsatzkräfte der Bremer Polizei hatten an diesem Wochenende wieder alle Hände voll zu tun. In Burglesum und in der Innenstadt eskalierten zwei Gaststättenauseinandersetzungen, die Kontrahenten bewarfen sich mit Gläsern und einem Betonblumentopf.

Bremen - Ein Großaufgebot der Bremer Polizei musste in der Nacht von Sonnabend auf Sonntag in einem Pub am Rembertiring einschreiten. Hier schlugen sich nach Angaben der Polizei etwa zehn Männer, bewarfen sich mit Gläsern und sollen dabei auch Gürtel eingesetzt haben.

Bremen: Zehn Männer schlagen sich am Rembertiring

Die Einsatzkräfte der Bremer Polizei beendeten das Spektakel und sorgten für Ruhe. Drei Männer wurden mit Verletzungen in Krankenhäuser gebracht. Die Polizisten stellten vor Ort die Personalien von diversen Verdächtigen und Zeugen fest und ermitteln nun wegen gefährlicher Körperverletzung, Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte und Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz.

Bremen: Schlägerei in Kneipe in Burglesum

In der Nacht von Freitag auf Sonnabend zwei 20 und 31 Jahre alte Männer in einer Kneipe in der Helsingborger Straße. Aus einer verbalen Auseinandersetzung wurde eine handfeste. Bei der Prügelei warf der 20-Jährige einen Betonblumentopf gegen den Kopf des älteren Kontrahenten. Dieser erlitt dabei schwere Kopfverletzungen, flüchtete aus der Gaststätte und wurde anschließend von einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Einsatzkräfte ermittelten schnell den mutmaßlichen Angreifer und nahmen ihn fest. Gegen den Bremer wird wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt, eine Haftprüfung dauert an.

Polizei Bremen sucht Zeugen

Zeugenhinweise zu beiden Ereignissen nimmt der Kriminaldauerdienst unter 0421 3623888 entgegen.

