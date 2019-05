Randale an der Discomeile: Polizei nimmt 22-Jährigen fest

Mehrere junge Männer sind vor einer Disco in Bremen in Streit geraten. Ein 22-Jähriger, der randalierte und sich polizeilichen Maßnahmen widersetzte, fiel dabei besonders auf.

Bremen - Gegen 2.45 Uhr in der Nacht zu Freitag trafen die beiden Gruppen in einer Disco am Rembertiring aufeinander und gerieten in einen Streit. Der Sicherheitsdienst trennte die beiden Lager, indem er eine Gruppe nach draußen schickte. Das teilt die Polizei mit.

Ein 22-jähriger Mann versuchte immer wieder, zurück in den Club zu kommen. Dabei attackierte er einen Türsteher mit einem Faustschlag gegen den Kopf. Außerdem schlug der Mann gegen eine Scheibe der Eingangstür, die daraufhin zu Bruch ging.

Aggressiver Widerstand bei Festnahme

Gegenüber den Polizisten verhielt sich der 22-Jährige ebenfalls aggressiv und leistete bei der Festnahme erheblichen Widerstand. Dabei stürzte er zusammen mit einem Polizeibeamten gegen das Fenster einer Bar, wobei die Scheibe ebenfalls zerbrach.

Währenddessen beobachteten die Polizisten an der Rückseite, wie eine Person einen Gullideckel nahm und mit diesem zur Vorderseite lief. Als er die Beamten bemerkte, ließ er ihn fallen und flüchtete unerkannt.

Bis zu zehn Streifenwagen im Einsatz

Während der polizeilichen Maßnahmen kam es zu Solidarisierungen umstehender Personen, so dass die Einsatzkräfte eine Absperrkette bilden mussten. Daraufhin beruhigte sich die Situation schnell. Es mussten für den Einsatz bis zu zehn Streifenwagen anrücken.

Der 22-jährige Tatverdächtige wurde für weitere polizeiliche Maßnahmen auf ein Polizeirevier gebracht. Er erhielt einen Platzverweis für die Discomeile. Außerdem wurden gegen ihn Ermittlungen wegen Körperverletzung, Widerstand gegen Polizeibeamte und Sachbeschädigung eingeleitet.

