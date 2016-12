„Baby“ trifft Johnny trifft Bremen

„Dirty Dancing“ im Musicaltheater am Richtweg

+ © Alastair Muir Ihren Filmvorbildern sehen die Hauptdarsteller der Mucialversion von „Dirty Dancing“ durchaus ähnlich: Katie Hartland spielt Frances „Baby“ Houseman und Lewis Griffiths den Showtänzer Johnny Castle. © Alastair Muir

Bremen - Von Martin Kowalewski. Das Musical zum vielleicht bekanntesten Tanzfilm kommt nach Bremen. Und das Musicaltheater am Richtweg ist zunächst die einzige Station in Deutschland für „Dirty Dancing“.

Der Hollywood-Streifen mit Jennifer Grey und Patrick Swayze in den Hauptrollen stammt aus dem Jahr 1987. Die Geschichte um die junge und schüchterne Frances „Baby“ Houseman, die im Sommer 1963 im Urlaub den Tanzlehrer und Showtänzer Johnny Castle kennenlernt, eroberte vor allem die Herzen der Teenager. Acht Millionen Zuschauer kamen ins Kino. Nicht zuletzt diese Gruppe, heute in den „besten Jahren“, will das Musicaltheater mit sechs Aufführungen anlocken. „Wir haben sogar Anfragen aus Hessen nach Karten“, sagt Theaterleiter Martin Mahlstedt. Das Musical wird auf Englisch gespielt. „Es gibt keine Untertitel, aber die Handlung erklärt sich gut. Die Show ist ziemlich dicht am Film“, sagt Mahlstedt. „,I carried a watermelon‘ wird auch wohl jeder mitsprechen können“.

Die musikalischen Klassiker der 60er und 80er Jahre erklingen auf der Bühne, darunter „Time Of My Life“, prämiert mit dem „Oscar“ als bester Titelsong von 1987, „Hungry Eyes“ und „Do You Love Me“. Katie Hartland und Lewis Griffiths in den Hauptrollen haben durchaus eine gewisse Ähnlichkeit mit ihren Vorbildern in dem US-Film, Jennifer Grey und Patrick Swayze.

Das Musical hatte 2004 Weltpremiere in Sydney und Europa-Premiere 2006 in Hamburg und ist auch durch viele Theater in Großbritannien getourt. „Die UK-Tour war fast ausverkauft. Der Stoff ist bis heute interessant“, sagt Mahlstedt. Die Tour geht nach dem Abstecher nach Bremen in Großbritannien weiter, eine Rückkehr nach Deutschland sei erstmal nicht zu erwarten.

Die Vorlage für die Bühnenfassung kommt aus der Feder von Eleanor Bergstein, die auch das Drehbuch schrieb. Der Erfolg des Films brachte Bergstein auf die Idee, dass das Publikum physisch involviert sein will. Ihr Schluss: Der Stoff muss auf die Bühne. Sie nutzte die Chance, um neue Szenen und Songs hinzuzufügen. Vier Produzenten mit beachtlicher Vita haben an der Musicalfassung mitgewirkt. Regie führte Federico Bellone, der auch schon tanzintensive Stoffe wie „A Chorus Line“ und „Flashdance“ auf die Bühne gebracht hat.

„Dirty Dancing“ läuft vom 4. bis 7. Januar jeweils um 20 Uhr sowie am 6. und 7. Januar auch um 15 Uhr im Musicaltheater am Richtweg. Tickets gibt es in den Geschäftsstellen unserer Zeitung.