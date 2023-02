Von Baby und Johnny: „Dirty Dancing“ im Metropol-Theater Bremen

Von: Elisabeth Gnuschke

Leidenschaftlicher Tanz und viele bekannte Songs: Das Musical „Dirty Dancing“ ist in überarbeiteter Version am Metropol-Theater zu sehen. © Jens Hauer

Ein Musical-Klassiker kehrt zurück ans Metropol-Theater Bremen, und zwar in einer „frischen Überarbeitung“. Die Rede ist von „Dirty Dancing“.

Bremen – Es ist schon eine Weile her, dass der Liebes- und Tanzfilm „Dirty Dancing“ von Schriftstellerin und Regisseurin Eleanor Bergstein in die Kinos kam: 1987 war das. Der Film wurde Kult, der Soundtrack ein Renner. Der Song „The time of my life“, gesungen von Bill Medley und Jennifer Warnes, erhielt einen „Oscar“ und einen „Grammy“. Die Bühnenversion von „Dirty Dancing“ feierte 2004 Premiere, auch in Bremen war das Musical bereits zu sehen. Nun kehrt es zurück an die Weser – in einer „frischen Überarbeitung“, wie es heißt, ist es im Metropol-Theater am Richtweg zu sehen. Vom 22. bis 26. Februar sind gleich sieben Vorstellungen geplant.

„Dirty Dancing“ im Metropol-Theater: Liebesgeschichte zwischen Teenager und Tänzer

„Dirty Dancing“, das ist die Liebesgeschichte zwischen der behüteten Teenagerin Francis „Baby“ Houseman und dem umschwärmten Tänzer Johnny Castle. Sechs Monate ist das Ensemble mit der „brandneuen und zeitgemäßen Überarbeitung“ auf Tour durch Deutschland, Österreich und der Schweiz, sagte im Vorfeld des Gastspiels ein Sprecher des Veranstalters. Der Tourauftakt findet, genau, in Bremen statt. Die Songs werden in Originalsprache, also auf Englisch, gesungen, die Dialoge in deutscher Sprache vorgetragen.

Die männliche Hauptrolle, den begnadeten Tänzer Johnny, spielt Máté Gyenei, der seit 2014 bei der Show für Schwung sorgt. In die Rolle von Baby schlüpft Deike Darrelmann, eine gebürtige Oldenburgerin. Sie nahm schon in jungen Jahren Tanz-, Gesangs- und Schauspielunterricht. 2016 zog sie nach Wien, schloss dort 2020 an der Musik- und Kunst-Uni im Bereich „Musikalisches Unterhaltungstheater“ ihr Studium ab. Unter anderem spielte Darrelmann in „Flashdance“ und als Sandy in „Grease“ mit – übrigens alles Musicals mit viel Tanz. Zuletzt war sie in Andrew Lloyd Webbers „Aspects of love“ am Theater Münster zu sehen.

Zurück zu „Dirty Dancing“ im Metropol-Theater: Die Zuschauer dürfen sich auf knapp 30 Darsteller und um die 50 Songs freuen, darunter viele Ohrwürmer wie „Hungry eyes“ (1987 von Eric Carmen gesungen) und „She’s like the wind“ (damals gesungen von Hauptdarsteller Patrick Swayze und der Sängerin Wendy Fraser).

Insgesamt ist vom 22. bis 26. Februar in sieben Shows im Metropol-Theater zu erleben, wie sich Baby und Johnny in einem Ferienresort kennenlernen. Premiere feiert das Stück in Bremen am Donnerstag, 23. Februar, 19.30 Uhr. Für Mittwoch, 22. Februar, 19.30 Uhr, ist eine Preview angekündigt. Auch Freitag beginnt die Show um 19.30 Uhr, am Sonnabend um 15 und 19.30 Uhr. Sonntag gibt’s „Dirty Dancing“ um 14.30 und 19 Uhr. Tickets gibt es ab etwa 32 Euro unter der Rufnummer 01806/101011 und online unter „www.tickets-direkt.de“.