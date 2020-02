Mit Dirk Böhling in die 90er

Bremen - Von Thomas Kuzaj. Wie die Zeit doch vergeht! Jetzt sind schon die 90er ein Fall für die Bühnen-Aufbereitung in komödiantischer Form. Wie vor ihnen schon die 80er, die 70er, die 60er. Aber die 90er? Waren die nicht gerade erst? „Wer Mitte der 90er geboren wurde, ist heute 25“, rechnet der Schauspieler, Autor und Moderator Dirk Böhling schonungslos vor. „Und die Generation, die in den 90ern Party gemacht hat, ist die jetzige Elterngeneration.“

Böhling widmet sich dem Thema auf seine Weise – er hat ein Stück darüber geschrieben. Seine 90er-Jahre-Revue „Girlies – Gameboy – Gummibärchen“ wird am Donnerstag, 13. Februar, um 20 Uhr auf dem Theaterschiff an der Tiefer uraufgeführt. Böhling führt selbst Regie; es spielen Janneke Thomassen, Katrin Zierof, Arne David, Mark Derichs und Andreas Eckel. Eintritt: 30 und 32 Euro. Apropos: Euro-Münzen klimperten in den 90ern noch nicht im Portemonnaie. So lange ist das dann doch schon her. . .

Böhling kennt sich aus mit der Verarbeitung zurückliegender Jahrzehnte. Die 70er Jahre wurden bei ihm zum Bühnenerfolg „Hossa“, die 80er dann zu „Ich will Spaß“. Mit „Girlies – Gameboy – Gummibärchen“ schickt er seine Bühnenfamilie Wöhlermann nun in die 90er.

Auf die Idee dazu sei er gekommen, „als im Fernsehen immer mehr 90er-Retro-Shows liefen“, so Böhling. „Menschen, die in den 90ern Kinder und Jugendliche waren, feiern ihre Jugend und ein Jahrzehnt, das nun kultig wird.“

Aber waren nicht gerade die 90er selbst auch schon eine Retro-Periode – etwa durch die farbintensiven 70er-Anleihen in der Mode der damaligen Techno-Szene? „Es war retro, aber es war auch die große Freiheit“, antwortet Böhling. „Die Mauer war weg.“ Und in eben diesem Freiheitsgefühl (und -erlebnis) sieht Böhling etwas, das dieses Jahrzehnt charakterisiert. „Das war so eine haltlose Dekade. Alles ging.“

Musikalisch hingegen sei zunächst eigentlich alles „auserzählt“ gewesen, aber dann seien die „Girlies“ gekommen. Und die Boygroups. Und noch einiges mehr. Hits wie „Verdammt, ich lieb‘ Dich“ von Matthias Reim. Und „Macarena“ von dem spanischen Duo „Los del Río“. Ein Welterfolg, zu dem es einen Modetanz gab, der auf Wikipedia nüchtern so beschrieben wird: „Überall schlug man die Hände in einer bestimmten Abfolge, stemmte sie in die Hüften, drehte die Hüfte, ging in die Knie, um sich dann in einem Aufwärtsschwung seitwärts mit einem leichten Sprung um 90 Grad zu drehen.“

Kommt der Tanz vor in „Girlies – Gameboy – Gummibärchen“? „Natürlich“, antwortet Dirk Böhling. Mit sanftem Lächeln, aber ohne Aufwärtsschwung seitwärts mit einem leichten Sprung um 90 Grad. Bei der Recherche zu seinem Stück, da habe er so manches „Ah!“- und „Oh!“-Erlebnis gehabt. Die Wiederbegegnung mit dem Phänomen „Macarena“ gehörte dazu, die Erinnerung an das „Tamagotchi“-Fieber ebenfalls.

Oder das Fernsehen mit Sendungen wie „Akte X“. „Das war der TV-Knaller überhaupt.“ Hinzu kämen die ganzen Gameshows und Talkshows der 90er, so Böhling. Stück für Stück entsteht so ein von und durch Medien geprägtes Bild der 90er Jahre.

Sind danach noch Jahrzehnte gekommen, die sich auf diese Weise definieren lassen? Die sich eignen würden für eine Revue wie „Girlies – Gamboy – Gummibärchen“? „Die Nullerjahre eventuell noch“, sagt Böhling. „Alles, was danach kommt, ist so individualisiert.“

Womöglich auch eine Folge der Digitalisierung. Was bleibt da noch als generationenübergreifendes und -verbindendes mediales Gemeinschaftserlebnis? Die Erinnerung daran, wie wir gemeinsam ein Lied streamten, aber jeder ein anderes? Nun, egal – erst einmal jedenfalls. Denn auf dem Theaterschiff, da geht es jetzt erst einmal in die 90er. Vorstellungen sind bis zum 2. Mai geplant.