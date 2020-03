Bremen - Von Martin Kowalewski. Das Musical „Das ist Wahnsinn“ kommt zurück nach Bremen. Die Show mit Songs von Wolfgang Petry und der Geschichte vierer Paare aus dem Ruhrpott sorgte bereits im Metropol-Theater für viel Stimmung. Am 10. April (Karfreitag) ist die Show in der Halle 7 auf der Bremer Bürgerweide zu sehen. Der Musicaldarsteller und ausgebildete Opernsänger Enrico de Pieri (43) spielt eine Hauptrolle, den Lkw-Fahrer Peter, der voll in seiner Firma aufgeht und dem seine Frau davonläuft. Eine burschikose Ruhrpott-Natur. Wir sprachen mit De Pieri über das Musical und seine Erfahrungen als Musiker mit den Petry-Songs.

Herr De Pieri, Sie kommen nach Bremen in die Halle 7. Sie haben 2019 für einen Run aufs Metropol-Theater gesorgt. Wie war das für Sie?

Oh, ja. Es war schon schön im Metropol-Theater. Wir hatten uns auf hanseatische Zurückhaltung vorbereitet, wurden dann aber eines Besseren belehrt.

Macht sich das Publikum bei „Das ist Wahnsinn“ gerne mal bemerkbar?

Wir haben ein sehr lebendiges Publikum. Da ist alles möglich. Beim Heiratsantrag am Schluss rufen manchmal Leute, „sag ja“. Wenn ich reinkomme und „Verlieben, verloren, vergessen, verzeihn“ singe, singen die Leute manchmal weiter, so dass wir nicht weiterspielen können.

Was tun Sie dann?

Mir fallen dann immer Sachen ein. Einmal habe ich gesagt: „Leute, ich muss die auch noch zurückgewinnen.“

Sie sind ja eigentlich ausgebildeter Opernsänger. Was für Anforderungen stellen Petrys – teils rockige – Schlagersongs an Sie?

Ich singe bei der Hälfte der Lieder. Die gehen alle tief los und oktavieren dann. Sie gehen meist über zwei Oktaven. Für einen Mann ist das sehr viel. Die Songs sind sehr energetisch. Bei acht Shows die Woche muss man sich behandeln wie ein Leistungssportler, also gut essen und auch gut schlafen.

Sie sagen, Petrys Songs haben eine ganz besondere Qualität?

Es sind keine intellektuellen Texte, aber sie gehen direkt ins Herz. Die Texte sind so treffend und ehrlich, dass sie die Leute stark ansprechen.

Was empfehlen Sie einem Wolfgang-Petry-Interpreten? Wie kann er an diese Songs rangehen?

Sehr gute Frage. Das kann man so nicht sagen. Jeder Mensch ist individuell. Es gibt Unterspannte, denen muss man zeigen, wie viel Energie man für so hohe Töne braucht. Andere sind verspannt. Denen muss man zeigen, wie entspannt man sein muss, um so hohe Töne hinzubekommen. Mit hat es geholfen, die Live-Platten anzuhören und mitzusingen. Wenn wir etwas hören, können wir das meist imitieren.

Es gibt in der Handlung vier Paare, aber keinen Wolfgang. Wie viel Petry steckt in Peter?

Der Peter geht sehr in seiner Arbeit auf. Auch Petry ging sehr in seinem Job auf. Das hat ihm viel bedeutet. Dazu kommt das wiederkehrende Thema, „tut mir leid, ich hab‘ Mist gebaut“. Vielleicht ist auch das repräsentativ, diese Selbstironie.

Peter zündet im Zorn ein Dixie-Klo an. Er folgt seiner verlorenen Geliebten an den Urlaubsort und klettert für sie eine Hotelfassade hoch. Eine impulsive Rolle. Mögen Sie das?

Ich mag lustige Rollen gerne und auch energiegeladene Charaktere. Ich mag die Höhen und die Tiefen. Peter macht eine Wandlung durch, von einem Mann, der in seinem Beruf aufgeht, hin zu einem Mann, dem seine Frau und seine Liebe wichtig ist. Er macht zwar auch dumme Sachen, ist aber trotzdem ein liebenswerter Typ.

Hat sich Ihre Einstellung zur Rolle im Laufe der Aufführungen geändert?

Wir spielen das jetzt im dritten Jahr. Wenn man das jeden Tag spielt, sind die Mindestanforderungen automatisch erfüllt. Man kann sich auf die Feinheiten konzentrieren. Es ist immer auch eine Überraschung dabei. Vera Bolton, die meine Geliebte Sabine spielt, und ich versuchen jeden Abend, das neu miteinander zu erleben und machen so wenig Absprachen wie möglich vorweg. Wir versuchen, dem anderen in die Augen zu gucken und zu erleben, was der gerade fühlt. Das Spiel wird immer vielschichtiger und interessanter. Man nennt das „sich freispielen“.

Opernrollen

Enrico De Pieri wurde 1977 in Kiel geboren. Er studierte von 1997 bis 2005 Lied und Oratorium an der Hochschule für Musik und Theater Hamburg. Schon während des Studiums war er in vielen Opernrollen zu sehen, unter anderem als Figaro in „Le Nozze Di Figaro“. Um sein Studium zu finanzieren, gab er Unterricht in Musical-Gesang und nahm schließlich erfolgreich an Auditions teil. Heute arbeitet De Pieri als Musicaldarsteller. In Hape Kerkelings Musical „Kein Pardon“ spielte er Peter Schlönzke, die Hauptrolle. Tickets für „Das ist Wahnsinn“ am 10. April (Karfreitag) um 21 Uhr in der Halle 7 auf der Bremer Bürgerweide gibt es in den Geschäftsstellen unserer Zeitung für etwa 60 bis 80 Euro. Nach den bisherigen Planungen, so am Dienstag auf Nachfrage der Veranstalter, findet die Show statt. Wie sich die Lage angesichts des Corona-Virus entwickelt, vermag noch niemand zu sagen.