Die Digitalisierung eines Kolosses

Forscher der Jacobs-Universität erstellen 3D-Karten des U-Boot-Bunkers „Valentin“

+ Ein Koloss in 3D: Ein interdisziplinäres Forschungsprojekt erfasst die Ruine, in der eine Gedenkstätte untergebracht ist, digital – mit Luft-, Boden- und Unterwasserrobotern. Foto: JACOBS UNIVERSITY, ROBOTICS GROUP

Bremen – Es war das größte Rüstungsprojekt der deutschen Kriegsmarine: Der vor allem von Zwangsarbeitern erbaute U-Boot-Bunker „Valentin“ in Farge im äußersten Bremer Norden ist unübersehbares Relikt der nationalsozialistischen Rüstung für den Seekrieg. Der Koloss erinnert mit seiner ganzen Wucht an die Verbrechen der NS-Diktatur. Die Ruine zieht auch Wissenschaftler magisch an. Ein interdisziplinäres Forschungsprojekt der privaten Jacobs-Universität in Grohn erfasst jetzt die Ruine, in der eine Gedenkstätte untergebracht ist, digital – mit Luft-, Boden und Unterwasserrobotern. Erste Ergebnisse des Projekts unter Leitung von Andreas Birk, Professor für Elektrotechnik und Informatik, liegen vor.