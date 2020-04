Digitales Sommersemester an Hochschulen

Senat gibt Geld für digitale Lehre, Notfallfonds für Studenten und für Liefergemeinschaften

Bremen - Von Jörg Esser. Auf die Bremer Studenten warten an Universität und Hochschulen ein komplett digitales Sommersemester. „Wir wollen ein Nicht-Semester verhindern“, sagte Wissenschaftssenatorin Claudia Schilling (SPD). Der Senat hat dazu am Dienstag ein Sofortprogramm für die digitale Lehre beschlossen und mit vier Millionen Euro bestückt. „Wir wollen auf dem Gebiet der Digitalisierung jetzt Gas geben“, so Schilling. So sollen vor allem Hardware-Voraussetzungen geschaffen werden, um die Hochschulen für die digitale Zukunft zu rüsten. Es geht darum, onlinebasierte Kommunikations- und Kooperationssysteme aufzubauen, Server- und Speicherkapazitäten zu erhöhen und notwendige Software-Lizenzen zu erwerben.