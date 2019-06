Digitaler Schubs für die grauen Zellen

So wird‘s gemacht: Kursleiter Christian Sanders im Gespräch mit Marlies Camp (l.) und Anne Seebeck. Die Freundinnen nehmen an einem Smartphone-Kursus für ältere Menschen in Bremerhaven teil. Foto: EPD/SELL

Bremerhaven - Von Dieter Sell. Neue Techniken und speziell Smartphones sind nichts für Ältere? Falsch, sagt die Bremische Landesmedienanstalt. Ihre Direktorin Cornelia Holsten ist überzeugt: Gesellschaftliche Teilhabe und das Wissen um digitale Technik hängen eng zusammen.

Ups. Marlies Camp schaut auf den Bildschirm ihres Smartphones. Da ist was nicht so gelaufen, wie sie es gerne gehabt hätte. Heute geht es um Statusmeldungen bei WhatsApp – Neuland für Camp. Aber Kursleiter Christian Sanders beruhigt: „Kein Problem, verdrücken kommt immer mal vor.“

Camp besucht in Bremerhaven in einer kleinen Gruppe einen Smartphone-Kursus für Ältere. Ihr Ziel: Das eigene Telefon besser kennenlernen. Und mit jedem Ausprobieren sicherer durch die digitale Welt gehen.

„In den Geräten steckt so viel drin – wir kratzen meist nur an der Oberfläche“, sagt Sanders. Der 30-jährige Medienwissenschaftler muss es wissen. Er arbeitet beim „Media Lab Nord“, das zur Bremischen Landesmedienanstalt gehört. Sanders leitet die Smartphone-Kurse, die seit einiger Zeit regelmäßig in mehreren Bremerhavener Seniorentreffpunkten angeboten werden.

Die Nachfrage sei gut, freut sich Direktorin Cornelia Holsten. Sie will mit den kostenlosen Kursen, die in Kooperation mit dem Magistrat der Seestadt organisiert werden, die Medienkompetenz der Generation 55 plus stärken. Denn: „Unsere Mediennutzung entscheidet darüber, wie wir am Leben teilnehmen. Medien und unser Umgang damit prägen die ganze Gesellschaft.“

Das mag wohl sein. Aber Marlies Camp war zuerst gar nicht so überzeugt von diesen Smartphones. Als dann jedoch eine auslaufende Wasserflasche ihr altes und geliebtes Handy geflutet hat, musste sie sich entscheiden. Wieder ein einfaches Telefon? Oder doch ein Smartphone? „Meine Freundinnen drängten mich: Nimm ein Smartphone, dann können wir besser kommunizieren.“

Jetzt schreibt sie WhatsApp-Nachrichten, telefoniert über den Messenger, schickt Bilder. „Ich will das nicht mehr missen“, meint die Bremerhavenerin, die sich im Alter von 70 plus Routine im Wischen und Scrollen aneignet. Und ihre Tischnachbarin Christa Joreitz, die noch ein paar Jahre älter ist und von Camp als „Profi“ bezeichnet wird, betont: „Das schubst die grauen Zellen an.“

„Es ist ein Segen, wenn man sich in der Familie und mit Freunden per Smartphone verbinden und vernetzen kann“, verdeutlicht Karl-Otto Harms als Vertreter des Seniorenbeirates der Seestadt. Es gebe aber auch Gefahren, warnt der 81-Jährige: „Darüber können die Teilnehmer in den Kursen etwas lernen.“

„Wir wollen Hemmschwellen und Ängste abbauen“, betont Holsten. Deshalb komme es der Landesmedienanstalt auf eine vertrauensvolle Atmosphäre in den Gruppen an, in denen jede Form von Fachchinesisch vermieden werde. Nur Neugier sei nötig, um tiefer in die digitale Welt einzusteigen. Aber die sei keine Frage des Alters: „Ich habe von meinen Großeltern gelernt, offen und neugierig auf das Leben zuzugehen.“

Auch die Bundesarbeitsgemeinschaft der Senioren-Organisationen in Bonn betont die Bedeutung digitaler Teilhabe älterer Menschen und damit auch den Stellenwert von Bildungsangeboten wie in Bremerhaven. „Es ist wichtig, dass wir Veränderungen in der Welt nicht ignorieren, sondern als Ältere daran mitwirken, sie menschlich zu gestalten“, sagt ihr Vorsitzender Franz Müntefering. Bescheid zu wissen, das helfe, „auch beim Älterwerden“.

Wie werden neue Apps installiert? Wie wird eine SMS geschickt? Wie werden Statusmeldungen über WhatsApp auf einen bestimmten Personenkreis beschränkt? Damit alle Kursteilnehmer die Chance haben, ihre Fragen loszuwerden, lässt sich Sanders viel Zeit, geht von einem Platz zum anderen, berät einzeln und in kleinen Gruppen, wiederholt Inhalte, damit sie besser sitzen.

„Es geht ja darum, zu klären, was man mit seinem Smartphone tun möchte, wo man sich rantraut und was mir etwas für meinen Alltag bringt“, betont der Medienprofi.

Marlies Camp hat von diesem Prinzip schon mächtig profitiert. Ihr sei die digitale Welt nicht mehr fremd, sagt sie: „Mit meinem Smartphone hat für mich eine neue Zeit angefangen.“ epd