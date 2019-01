Virtuelle Museumsrundgänge mit Google Arts and Culture

Digitale Kunstwelt

+ © Kuzaj Digitaler Durchblick: Dorothee Hansen, Vize-Direktorin, mit „Cardboard“-VR-Brille. © Kuzaj

Bremen – Von Thomas Kuzaj. Die Bremer Kunsthalle treibt ihre Digitalisierung weiter voran. Es gehe darum, „neue Formen der Vermittlung“ zu finden, sagt Professor Christoph Grunenberg, der Direktor des Hauses. Ein Zauberwort in diesem Zusammenhang heißt – nicht nur in Bremen – Google Arts and Culture. Über diese Plattform kann die Bremer Kunsthalle ab jetzt virtuell besucht werden.