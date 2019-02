Sparkasse Bremen steigert Überschuss auf 37 Millionen Euro

Bremen - Von Thomas Kuzaj. Die Digitalisierung, sie verändert das Geschäft von Kreditinstituten einschneidend. Sparkassen-Chef Dr. Tim Nesemann zählt sie neben dem andauernden Zinstief und „steigenden regulatorischen Anforderungen“ zu den drei großen Herausforderungen der Gegenwart. Es gelte, digital zu arbeiten und zugleich den Kunden „persönlich nah zu sein“.

Nesemann und seine Vorstandskollegen präsentierten am Donnerstag die Sparkassen-Bilanz für das Geschäftsjahr 2018. Der Überschuss stieg demnach gegenüber dem Vorjahr um drei Millionen Euro auf 37 Millionen Euro nach Steuern. Das sei - auch mit Blick auf das „herausfordernde Umfeld“ - ein „sehr gutes Ergebnis“. Erwartet hatte der Vorstand 30 Millionen Euro. Auch für 2019 „planen wir mit 30 Millionen Euro“, hieß es weiter.

Die Bremer Sparkasse habe „im Privat- und Firmenkundenbereich die Marktführerschaft in der Region behaupten“ können. Wie schon im Vorjahr hätten zu dieser Entwicklung vor allem die privaten Immobilienfinanzierungen, das Wertpapiergeschäft und auch das mittelständische Firmenkundenkreditgeschäft beigetragen.

Immobilien-Nachfrage übersteigt Angebot

Bei den Immobilien übersteige die Nachfrage in Bremen das Angebot weiterhin. Nach wie vor würden „ausreichende Flächen für den Wohnungsneubau“ fehlen. Nesemann weiter: „Das Angebot an Neu- und Gebraucht-Immobilien ist knapp. Es bleibt zu hoffen, dass die großen Neubauprojekte in den nächsten Jahren - wie zum Beispiel das große Brinkmann-Gelände in Woltmershausen - zu einer spürbaren Entlastung führen werden.“

Zurück zu den Sparkassen-Zahlen. Die Bilanzsumme liegt bei gut 11,5 Milliarden Euro (2017: knapp 11,2 Milliarden Euro). Der Zinsüberschuss ist in den vergangenen fünf Jahren um etwa 50 Millionen Euro auf nunmehr 183 Millionen Euro gesunken - daran sei der Einfluss der „extremen Niedrigzinsphase“ deutlich zu erkennen, heißt es.

Sparkassen-Mitarbeiterzahl soll gesenkt werden

Die Sparkasse hat 1 250 Mitarbeiter, 2017 sind es noch 1 319 gewesen. Eine weitere Absenkung der Mitarbeiterzahl (Ziel: etwa 1 100) ist geplant, ein Vorruhestandsprogramm läuft gegenwärtig. 600 Mitarbeiter sollen im vierten Quartal mit in die neue Zentrale (Technologiepark) einziehen; das Richtfest für den 80-Millionen-Bau wird in diesem Jahr (September) gefeiert.

Mit dem Umzug werden auch Bürokonzepte und Arbeitsabläufe verändert. Hier kommt auch wieder die Digitalisierung ins Spiel. Sie führe zu einem „gravierenden Wandel der Kundenbedürfnisse“, so Nesemann. Ein „Baustein unserer Strategie ist der Wandel vom Produktanbieter zum Finanzvermittler. Finanzdienstleistungen sind leicht digitalisierbar.“ Ein Beispiel für Online-Lösungen sei die digitale Vermögensverwaltung „Smavesto“.