Dieses Festival in Bremen verbirgt einen geheimen Schatz

Von: Fabian Raddatz

Auf dem Hidden Treasure Festival toben sich nationale und internationale Künstler auf der Bremer Überseeinsel aus. Dabei wollen sie etwas Besonderes erschaffen.

Bremen – „Das Wetter hat uns letztes Jahr echt zu schaffen gemacht.“ Dieses Jahr soll es besser werden, Peter Stöcker ist zuversichtlich. Der Künstler hat vergangenes Jahr das Hidden Treasure Festival ins Leben gerufen, ein Urban Arts Festival, das eben genau das in den Mittelpunkt stellt: Kunst.

„Die Idee kam mir, als ich diese alte Halle in der Bremer Überseestadt gesehen habe“, sagt Stöcker. Die 500 Quadratmeter große Fassade habe sich gut zum Sprayen angeboten. Nach Absprache mit der Überseeinsel GmbH konnte es auch schon losgehen. Schnell war ein ganzes Festival organisiert. „Wir hatten Glück, dass die Überseeinsel Urban Art fördern will“, so Stöcker.

Zahlreiche Künstler rückten an, um die Außenwand in ein Schwarzlicht-Kunstwerk zu verwandeln – „das größte der Welt“, so die Veranstalter. Seitdem schlummert der geheime Kunstschatz versteckt auf der Bremer Übersee-Insel. Bis zum 18. August. Da soll das Kunst-Festival in die zweite Runde gehen.

Sieben Teams aus insgesamt 20 nationalen und internationalen Urban Artists sind gemeldet, um auch in diesem Jahr der Überseeinsel vom drei Tage lang (18. bis 20. August) ihren Stempel aufzudrücken. Wurde das Motto im vergangenen Jahr unter „Rainy Days“ abgebucht, soll sich jetzt alles um das Element „Feuer“ drehen.

„Hidden Treasure - we bring the heat“, lautet der diesjährige Slogan. „Ganz in den Farben des Feuers wird das Farbkonzept mutiger, klarer und ungebändigter als alles bisher Dagewesene“, versprechen die Veranstalter auf ihrer Homepage. „Als großes Finale wird das Festivalgelände in jede Menge Schwarzlicht getaucht und so wird die Main Wall zum größten Schwarzlicht-Kunstwerk der Welt. Mitten in Bremen und für euch!“

Bremer Festival lädt zum Mitmachen ein

Aber auch zum Mitmachen soll das Festival einladen: So soll es für Kinder und Erwachsene die Möglichkeit geben, dass sie sich an einer Mitmalwand ausprobieren können, an einer Skulptur mitarbeiten oder an der Breaking Cypher teilnehmen. Neben Kunst und Musik soll es auch eine große Sandfläche für Kinder geben.

Für die Verpflegung sind einige „Street-Food-Überraschungen“ angekündigt: Neben Klassikern wie Pizza, Döner und Burger sind arabische Küche und ein Eismobil geplant.

Von Hiphop bis Techno: Das Musikprogramm auf dem Hidden Treasure

Bereits 2022 gab es ein Rahmenprogramm mit einigen DJs. Dieses Jahr ist das Line-up um einiges größer und diverser. Oder wie es auf der Homepage heißt: „Auf dem Hidden Treasure erwartet euch an drei Tagen eine musikalische Mischung aus HipHop, Afrobeat, Latindance und Techno.“

Freitag

13:30 Uhr – Jenson (DJ Set // Hiphop // Trap // Afrobeats)

(DJ Set // Hiphop // Trap // Afrobeats) 17:40 Uhr – Sammy (Live Act // Hiphop)

(Live Act // Hiphop) 18:10 Uhr – Oha & Lazy (Live Acts // Hiphop)

(Live Acts // Hiphop) 19:05 Uhr – STL Crew (Live Acts // Hiphop)

(Live Acts // Hiphop) 19:45 Uhr – Lenny Morris (Live Act // Hiphop)

(Live Act // Hiphop) 20:15 Uhr – Estikay (Live Act // Hiphop)

(Live Act // Hiphop) 21:15 Uhr – Fabie Music (DJ Set // Afrobeats)

(DJ Set // Afrobeats) 22:40 Uhr – D-Flame (DJ Set // Afrobeats // Hiphop)

(DJ Set // Afrobeats // Hiphop) Samstag

12:00 Uhr – Fabie Music (DJ Set // Afrobeats)

(DJ Set // Afrobeats) 14:30 Uhr – Razr (DJ Set // Hiphop)

(DJ Set // Hiphop) 17:30 Uhr – Kleinstadt Phil (Live Act // Hiphop)

(Live Act // Hiphop) 18:00 Uhr – Skinny (Live Act // Hiphop)

(Live Act // Hiphop) 18:30 Uhr – Grinch (Live Act // Hiphop)

(Live Act // Hiphop) 19:00 Uhr – Pimf (Live Act // Hiphop)

(Live Act // Hiphop) 20:00 Uhr – Smiles (DJ Set // Northern Bass)

(DJ Set // Northern Bass) 22:00 Uhr – Monopohl (Live Act // Deep House)

(Live Act // Deep House) 23:00 Uhr – Yesmin (DJ Set // Melodic Techno)

(DJ Set // Melodic Techno) 00:40 Uhr – Mauro Basso (DJ Set // Melodic Techno)

(DJ Set // Melodic Techno) 02:20 Uhr – Needles Musik (DJ Set // Melodic Techno)

(DJ Set // Melodic Techno) Sonntag

12:00 Uhr – Risin High (DJ Set // Afrobeats)

(DJ Set // Afrobeats) 16:00 Uhr – Yasemin (Live Act // Cello // Pop)

(Live Act // Cello // Pop) 17:00 Uhr – Mai (Live Act // RnB // Pop)

(Live Act // RnB // Pop) 17:30 Uhr – John Bonjorno (Live Act // New Wave)

(Live Act // New Wave) 18:00 Uhr – Marci the Kid (Live Act // RnB // Pop // Hiphop)

Ob das Wetter diesmal besser mitspielt? Immerhin werden bis zu 15.000 Besucher auf dem kostenlosen Festival erwartet. Doch der Wetter-Gott scheint ein Kunstliebhaber zu sein: Bereits ab der zweiten Augustwoche soll das Wetter in Bremen langsam wieder besser werden, so die Prognosen.

Das Hidden Treasure Festival bietet in diesem Jahr auch ein umfassendes Musikprogramm. © Sophia Kembowski/dpa

Hidden Treasure Festival, Ort: 28217 Bremen, Deutschland, Adresse: Stephanikirchenweide 19, Festivaldatum: 18. - 20.08.2023