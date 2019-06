Annett Louisan mit dem Gitarristen Martin Kelly auf der Bühne des Metropol-Theaters am Richtweg. Apropos: „Diese Musik gehört auf die Bühne“, sagt Louisan über ihre neuen Lieder. Am 13. November kommt sie mit ihrem Programm „Kleine große Liebe“ nach Bremen. Foto: KUZAJ

Bremen – Kleine Frau, ganz groß: Sängerin Annett Louisan, 1,52 Meter, betritt die Bühne des Metropol-Theaters am Richtweg. Und nimmt sie gleich ganz ein. Sowas nennt man Bühnenpräsenz. Augenaufschlag hier, eine Geste dort – und los geht‘s.

Drei Titel aus ihrem aktuellen Album „Kleine große Liebe“ singt Louisan drei Songs: Das Titelstück, „Eine Frage der Ehre“ und das nachdenklich-melancholische „Die schönsten Wege sind aus Holz“. „So mancher Kuss, so mancher Flirt / war vielleicht falsch, doch nie verkehrt“ – ein Louisan-typischer Text, auf dem Album mit Chansonanmutung zu Pianobegleitung dargeboten.

Auf der Bühne des Metropol-Theaters steht kein Klavier, da begleitet der Gitarrist Martin Kelly die Sängerin. Er baut ihr das akustische Gerüst für einen Kurzauftritt, der Eindruck macht. Die Lieder bleiben im Ort; die Texte und Gesten auch.

Louisan ist nach Bremen gekommen, um Werbung für einen größeren Auftritt zu machen. Denn sie geht mit ihrem Album auf Tour. Ein Album übrigens, das in der Gegenwart spielt, aber auf eine Weise auch hinreißend altmodisch ist – es handelt sich nämlich um ein Doppelalbum. Sie sei dankbar, sagt Louisan, so etwas machen zu dürfen. Und sie sagt ein paar Sätze zu den einzelnen Songs. „Die schönsten Wege sind aus Holz“ – „das ist mein Lieblingslied vom Album“. Und überhaupt: „Diese Musik gehört auf die Bühne.“

Am Mittwoch, 13. November, kommt Louisan wieder auf die Bühne des Metropol-Theaters – dann natürlich für mehr als drei Lieder. Die Bühne am Richtweg gefällt der Sängerin gut: „Ein perfektes Theater für mich, die Leute sind ganz nah dran.“ Das wiederum passt zu ihren Chansons, bei denen sie dem Hörer auch das Gefühl gibt, ganz nah dran zu sein. „Kleine große Liebe“, das sei, so sagt Louisan, ein „filigranes und leises Album“. Und damit ist es wohl auch gedacht als eine Art Gegenstück zu den „so lauten Zeiten“, in denen wir leben. Gereift ist es „mit Ruhe und Geduld“ über einen Zeitraum von fünf Jahren – noch so ein hinreißend altmodischer Aspekt, dieses Sich-Zeit-Lassen. Unbeeindruckt von digitaler Hektik.

Doch Zeit hin, Hektik her – natürlich hat auch eine Sängerin wie Louisan Termine, die sie einhalten muss. Einer davon führt sie schon weit vor dem November-Konzert wieder in bremische Gefilde. Wie berichtet, wird am Pfingstsonntag, 9. Juni, in Bremerhaven ein Kreuzfahrtschiff getauft. Das 219 Meter lange Schiff, seit 1994 auf den Weltmeeren unterwegs, wurde als „Statendam“ gebaut und war in den vergangenen Jahren unter dem Namen „Pacific Eden“ bekannt. Nach einem Eignerwechsel bekommt es nun den Namen „Vasco da Gama“ – und wird zum Flaggschiff von Transocean Kreuzfahrten (heute ein Markenname der South Quay Travel & Leisure Ltd).

Als Taufpatin hat die Reederei – eben – Annett Louisan engagiert. Nicht an der Seebäderkaje liegend, sondern schwimmend auf Weser – so bekommt die „Vasco da Gama“ ihren Namen. Das Schiff soll gegen 21 Uhr den Hafen verlassen. Der Taufakt mit Louisan ist für etwa 22 Uhr geplant. Anschließend gibt‘s ein Feuerwerk. Musikalisch begleiten Kai Wingenfelder und Christof Steinschneider von der Band „Fury in the Slaughterhouse“ die Taufe an Bord. Von Land aus kann die Taufzeremonie über große Leinwände verfolgt werden, hieß es vorab. Dazu spielt die Band „United Four“.

Annett Louisan wird im Sommer bei einer „Eventkreuzfahrt“ („Stars at the Sea“) an Bord der „Vasco da Gama“ singen. Bei der Taufe kommt es ja mehr auf den Wurf der Champagnerflasche an. Und das Singen, wie ist das nach alle den Jahren – mit all der Bühnenerfahrung? Louisan: „Ich bin immer aufgeregt. Ich bin ein Lampenfiebertyp.“