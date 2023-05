Diese Badegewässer in Bremen sind zu empfehlen

Liste zeigt die Wasserqualität

+ © Hauke-Christian Dittrich/dpa Auf einer interaktiven Liste kann man sehen, welche Badegewässer in Bremen optimal zum Baden geeignet sind. (Symbolfoto) © Hauke-Christian Dittrich/dpa

Facebook

Twitter

E-Mail

Autor Sebastian Peters schließen

Feedback schließen

Weitere schließen

Die offizielle Badesaison in Niedersachsen und Bremen beginnt mit einer insgesamt guten Wasserqualität an den meisten Badestellen.

Bremen – Die offizielle Badesaison in Niedersachsen und Bremen beginnt am heutigen Montag, 15. Mai 2023, und die Wasserqualität an den meisten Badestellen wird als gut eingestuft. Auch die Rettungsschwimmer der DLRG starten in die Saison.

In Bremen wurden am Stadtwaldsee und am Mahndorfer See Konzentrationen von Blaualgen festgestellt, die während der Sommermonate bei hohen Wassertemperaturen in stehenden Gewässern auftreten können. Die Bakterien können giftig sein und die Haut reizen.

Badesaison in Bremen startet: Wasserqualität an den meisten Badestellen als „gut“ eingestuft

Qualität und Temperaturen der Badegewässer in und um Bremen: Auf einer aktuellen Tabelle kann man die Temperaturen und weitere wichtige Informationen über die Badegewässer in und um Bremen erfahren.

Der Achterdieksee in Bremen wird in dieser Saison alle 14 Tage untersucht, um die Wasserqualität sicherzustellen. Bis zum Ende der Badesaison am 15. September soll mindestens alle 30 Tage die Wasserqualität an jedem Badeort überprüft werden, wie das Gesundheitsamt mitteilte. In Wremen (Landkreis Cuxhaven) wiederum wurde der Nordseestrand nach einer „mangelhaften“ Bewertung im Vorjahr nun mit „gut“ eingestuft.

Badespaß in Niedersachsen und Bremen: Rettungsschwimmer der DLRG starten in die Saison

Das Niedersächsische Gesundheitsamt betont die Bedeutung von Sicherheitsmaßnahmen beim Baden. Badegäste sollten möglichst immer bewachte Badestellen aufsuchen und auf die Strand-Sicherheitsflaggen achten. Eine gelb-rote Flagge signalisiert, dass Rettungsschwimmer im Dienst sind. Eine zusätzliche gelbe Flagge warnt unsichere Schwimmer und Nichtschwimmer vor Gefahren. Ist nur eine rote Flagge gehisst, besteht Lebensgefahr und niemand sollte ins Wasser gehen.

Die Region Hannover vermeldet ebenfalls gute Nachrichten: An 22 von 25 Badestellen ist die Wasserqualität „ausgezeichnet“, und alle 25 offiziellen EU-Badestellen sind bedenkenlos nutzbar, so Regionspräsident Steffen Krach (SPD). Insgesamt sind die Wasserqualität und die Sicherheitsmaßnahmen an den Badegewässern in Niedersachsen und Bremen zum Auftakt der Badesaison zufriedenstellend.