Likör-Dieb zielt mit Schreckschusswaffe auf Polizistin - Festnahme in der Vahr

Ein Alkohol-Dieb bedrohte in Bremen eine Angestellte und eine Polizistin mit einer Schreckschusswaffe.

Ein Diebstahl in Bremen ist am Dienstag eskaliert. Der Täter bedrohte Supermarkt-Angestellte und anschließend eine Polizeibeamtin mit einer Schreckschusswaffe. Dann griff die Polizei durch.

Bremen - Gegen 16 Uhr bemerkten Mitarbeiter eines Supermarktes an der Kurt-Schumacher-Allee in Bremen-Vahr den Täter. Er hatte eine Flasche Likör in die Tasche gesteckt und wollte gerade den Laden verlassen. Als die Angestellten den Mann auf seinen Diebstahl ansprachen, zog dieser eine Pistole, drohte und flüchtete. Die Beute ließ der Dieb zurück.

Diebstahl in Bremer Vahr: Täter bedroht Polizistin

Die Mitarbeiter informierten daraufhin die Polizei Bremen, die kurze Zeit später mit zahlreichen Kräften vor Ort war. Die Besatzung eines Streifenwagens identifizierte den 53 Jahre alten Mann, der zu Fuß auf der Kurt-Schumacher-Allee in der Vahr unterwegs war.

Als die eingesetzten Polizistinnen den Täter ansprachen, zog dieser erneut seine Schreckschusswaffe und richtete sie direkt auf eine Beamtin. Durch die ruhige Reaktion der Beamtin kam es in dieser Situation zu keiner Schussabgabe, teilt die Polizei Bremen mit.

Weitere Einsatzkräfte nahmen den Dieb kurze Zeit später fest. Die Ermittlungen zum genauen Hergang des Diebstahls dauern am Mittwoch noch an, berichtet kreiszeitung.de*.

Polizei Bremen warnt vor Schreckschusswaffen

Die Bremer Polizei warnt eindringlich vor dem Gebrauch von Schreckschuss- und sogenannten Anscheinswaffen. Auf die Distanz oder in der Dunkelheit könne diese unechte Waffe nicht immer als solche erkannt werden. Die Polizei nimmt Hinweise auf potenzielle Waffen extrem ernst und handelt im Zweifel so, als wäre die Waffe echt.

Zu einem Raubüberfall mit einem Messer als Tatwaffe kam es kürzlich in Bremen-Walle. Der Täter attackierte einen Kiosk-Angestellten und verletzte ihn leicht. In Bremen-Burglesum drangen drei maskierte Männer in einen Discounter ein. Bei dem Raubüberfall erbeuteten sie Bargeld, bevor sie flüchteten.

*kreiszeitung.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerkes.