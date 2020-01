Dieb wickelt sich Jeanshose um den Hals

Bremen – Gleich zwei kuriose Fälle von Ladendiebstahl haben die Bremer Polizei jetzt beschäftigt. Das berichtete ein Polizeisprecher am Donnerstag.

So war ein 22 Jahre alter Mann mit drei Hosen die Umkleidekabine eines Kaufhauses an der Papenstraße (Innenstadt) gegangen. Mit nur zwei Hosen kam er wenige Minuten später wieder heraus. Einem Kaufhausdetektiv (44) kam das merkwürdig vor, wenn nicht gar verdächtig. Er verfolgte den 22-Jährigen und holte ihn in der Ansgaritorstraße ein. Und siehe da – die Beute, eine Jeanshose, hatte sich der 22-Jährige um den Hals gewickelt. Sie sollte wie ein Schal wirken. „Zwischen den Beteiligten entstand eine Rangelei, bei der sich beide Männer leicht verletzten. Einsatzkräfte nahmen den Dieb vorläufig fest, die weiteren Ermittlungen dauern an“, so der Polizeisprecher.

In einem Drogeriemarkt in der Walliser Straße (Tenever) hat ein 30 Jahre alter Mann 30 Flaschen Haarwaschmittel gestohlen. Zunächst steckte er sie in einen Einkaufskorb und anschließend in einen Rucksack. Ein Ladendetektiv kam dem Dieb auf die Schliche – und hielt ihn fest, bis die Polizei eingetroffen war. Der 30-Jährige erklärte den Beamten, er brauche das viele Shampoo zur Finanzierung seines Lebensunterhalts. kuz