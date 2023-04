Leiche am Geeste-Ufer: Angeklagter schweigt vor Bremer Landgericht

Von: Ralf Sussek

Der 33-jährige Angeklagte verbirgt sein Gesicht hinter einer Mappe, während er zu Prozessbeginn in den Gerichtssaal geführt wird. © DPA/Schuldt

Weil er eine Frau umgebracht haben soll, muss sich ein 33-Jähriger seit Dienstag vor dem Landgericht Bremen verantworten. Die Staatsanwaltschaft wirft dem Mann Totschlag vor.

Bremen – Die kurze Anklage beim Prozessauftakt gegen einen 33-jährigen Mann aus Bremerhaven ist schnell verlesen. Die Staatsanwaltschaft wirft dem Angeklagten Totschlag vor; er soll am 27. August vergangenen Jahres in seiner Wohnung an der Straße „Freigebiet“ in Bremerhaven eine Frau nach dem einvernehmlichen Geschlechtsverkehr mit einem Stoffgürtel um den Hals erdrosselt haben.

Danach habe der Angeklagte die unbekleidete Geschädigte mit dem Kopf voran in einem Farbeimer platziert, ein Lichtbild des Leichnams angefertigt und dieses versendet. Schließlich habe er die Leiche von möglichen molekulargenetischen Spuren gesäubert und, in zwei Plastiksäcke verpackt, am Geeste-Ufer abgelegt.

Dieser Version hat der Angeklagte in einer polizeilichen Vernehmung widersprochen. Danach, so erklärte sein damaliger Anwalt, hat N. „die Verstorbene nicht getötet“. Das sei ein Mann gewesen, der sich „Ali“ genannt habe. Die Frau, deren Leiche später verpackt am Geeste-Ufer gefunden wurde, lernte der seinerzeit 32-Jährige laut der Erklärung seines Anwalts an diesem Tag am Bahnhof kennen. Sie benötigte ein Zugticket, das der Angeklagte ihr bezahlen wollte; weil der Zug bereits weg war, bot er ihr eine Übernachtungsmöglichkeit in seiner Wohnung an. In der Straße vor der Wohnung, an deren Namen sich der Verdächtige nicht erinnert („jetzt wohnen wir beim Baumarkt“), trafen die beiden „Ali“; die Frau habe den Mann gekannt und deshalb habe man ihn in die Wohnung mitgenommen. Seine Lebensgefährtin, mit der er zeitweise in der Wohnung zusammen lebte, habe sein Mandant aus der Wohnung geschickt, so beschrieb es der Anwalt in dem vor Gericht gezeigten Video der Vernehmung.

Ein Zugticket und eine Übernachtungsmöglichkeit

Nach dem „einvernehmlichen Geschlechtsverkehr“ (so der Anwalt) mit dem Opfer wird die Schilderung lückenhaft. Der Angeklagte sei aufgewacht, „Ali“ habe die Frau zweimal geschlagen und gesagt: „Sie hat für ihre Schuld bezahlt.“ Dann habe ihn „Ali“ aufgefordert, die Leiche zu entsorgen: „Hier sind Müllsäcke.“ Und weil „Ali“ behauptete, ihn unter anderem mit Fotos in der Hand zu haben, habe sein Mandant die Leiche dann, so der Anwalt, „in die Auffindesituation verbracht“ – gegen die Anweisung, denn „eigentlich sollte er sie vergraben“.

Vor Gericht gibt es unzählige Schilderungen mit einem „großen Unbekannten“, und die meisten kranken daran, dass sie nicht schlüssig sind. Mit der Schilderung des besagten „Ali“ ist zumindest nicht erklärt, wieso dieser mit in die Wohnung genommen wurde, obwohl er dem Angeklagten nicht bekannt war. Außerdem sprach „Ali“ angeblich nur Englisch, der Angeklagte hingegen nicht. Es reichte aber, um sich über Tattoos auszutauschen.

Prozess wird am 28. April fortgesetzt

Apropos Tattoos: Der Angeklagte machte von der Leiche Fotos; eines verschickte es via Messenger an zwei Bekannte. Auf einem der Fotos ist die Wade des Fotografen zu sehen – mit Tattoos, die auch der Angeklagte auf der Wade hat. Warum er die Leiche der Frau nackt und mit ihrem Kopf in einem – leeren – Farbeimer bäuchlings auf dem Bett liegend fotografierte, hat der Angeklagte bislang nicht aufgeklärt. Die Staatsanwaltschaft vermutet, dass die Fotos „in herabwürdigender Art und Weise“ entstanden, und zwar um sich zu profilieren, verliest der Staatsanwalt am Dienstag die Formulierung in der Anklage. Als die Ermittler zugriffen, befanden sich die Fotos nicht mehr auf dem Smartphone des Angeklagten, konnten aber wiederhergestellt werden. Der Stoffgürtel, der die Tatwaffe sein soll, wurde in der Wohnung des 33-Jährigen gefunden.

Die Suche der Ermittler nach „Ali“ jedenfalls blieb erfolglos – obwohl der Angeklagte ihn und seine Tattoos detailliert beschrieb. Für den Prozess sind 17 weitere Termine anberaumt. Fortgesetzt werden soll er am Freitag, 28. April.