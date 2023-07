Die Schönheiten der Momente im Bremer GOP-Theater

Von: Ralf Sussek

Ein echter Hingucker: die „Rock’n’Rollers“ Vova und Alona Gerasymchuk. © Sussek

Weiter geht‘s: Seit zehn Jahren gibt es dass GOP-Varietetheater in der Überseestadt. Jetzt hat die neue Show „Sommerzauber“ ihre Premiere gefeiert und das Publikum begeistert.

Bremen – Runder Geburtstag für das GOP Bremen: Das Varieté-Theater ist in diesem Jahr zehn Jahre in der Hansestadt beheimatet. Wer als regelmäßiger Besucher meint, in dieser Zeit alles gesehen zu haben, muss sich zweifach eines Besseren belehren lassen: Zum einen ist die Show „Sommerzauber“ eigens für Bremen kreiert und eine waschechte Premiere, zum anderen gibt es Nummern, die man so in Bremen bislang nicht gesehen hat – von Künstlern und Artisten, die zum ersten Mal hier sind.

Anders als das jüngst gespielte „Sailors“ liefert „Sommerzauber“ keine Geschichte oder Rahmenhandlung, sondern ist eine Kombination verschiedener Nummern, die ursprünglich nichts miteinander zu tun haben. Einen „tollen Mix an Artisten“, nennt das Thomas Otto. Der Moderator mit dem exzellenten Timing ist das tragende Element dieser Komposition von Varieté-Nummern. Er zaubert durch das Programm, bezieht die Premierengäste intensiv in die Show ein und bezaubert mit kleinen, charmanten Spitzen.

Bei der kleinen Sophia macht er eine Ausnahme. Zugewandt und kindgerecht darf die nach Ottos Rechnung nun Zehnjährige („Ich bin neun“) das Kunststück, ein Zwei-Euro-Stück in eine kleine Cola-Flasche zu zaubern, ganz aus der Nähe betrachten. Dafür erntet sie mehrfach dicken Applaus – und darf sogar das Geld behalten, das sich Otto vorher von einem Zuschauer „geliehen“ hatte. Den bringt er, natürlich ganz ohne Druck der Öffentlichkeit, dazu, der Kleinen die Münze zu schenken.

Otto zur Seite steht „Herr Niels“ (Niels Weberling), der mit seiner visuellen Comedy aus dem Nichts eine steife Brise macht, sich an Mauern lehnt, die es nicht gibt, oder in Pantomimenart eine Wand streicht. Wenn sich dann noch die Farbrolle auf der nicht vorhandenen Wand bewegt oder sich an anderer Stelle ein Luftballon hartnäckig weigert, in einen Koffer zurückzukehren, ist die visuelle Illusion perfekt.

Eine „Hommage an die Schönheit des Moments“, kündigt Otto eine der Nummern an. Und schöne Momente hat „Sommerzauber“ einige zu bieten. Sheyen Carolis Kontorsionsdarbietung hat es sogar ins „Guinness-Buch der Rekorde“ geschafft. Auf einem Billardtisch im Ambiente der USA der 1930er Jahre verbiegt sich die Italienerin so sehr, dass man als Zuschauer froh ist, dass sie als Mann in weiter Kleidung die Szenerie betreten hat. Und als würde das noch nicht reichen, schießt sie am Ende mittels eines Bogens einen Pfeil auf einen großen Ballon ab – mit den Füßen! Ob sie getroffen hat? Thomas Otto, der neben dem Ballon steht, lebt jedenfalls noch...

Spielt sich mit Bühnenpräsenz in die Herzen der Zuschauer: Niels Weberling („Herr Niels“). © Sussek

Im wahrsten Sinne des Wortes ausgezeichnet ist das Duo „Flight of Passion“ (Flug der Leidenschaft). Olesia Shulga und Dmytro Grygorov erhielten beim Zirkusfestival von Monte Carlo den goldenen Clown. Hoch über der Bühne schwebend, wechseln sich atemberaubendes Tempo und romantische Momente in scheinbarer Schwerelosigkeit ab. Außergewöhnlich auch, dass bei einem Strapatenduo der Mann an der Frau hängt, die mit einem Spagat und nur einem Fuß in einer Schlinge das Gewicht des Partners austarieren muss.

Ein Hingucker sind die „Rock’n’Rollers“ Vova und Alona Gerasymchuk. In halsbrecherischem Tempo rotieren sie mit ihren Rollschuhen auf der kleinen Fläche, zeigen Tricks und Figuren zu Hardrock-Musik und mit entsprechender Attitüde. Man mag es kaum glauben, dass sie einst selbst hinschauten – ihr Wissen in dieser Disziplin haben sie sich durch Youtube-Videos angeeignet.

Am Ende, nach einem furiosen Finale, wird es noch einmal poetisch. Thomas Otto beendet den Abend zu leiser Musik mit einem minimalistischen Zaubertrick, von dem er vorher gesprochen hat. Ein schöner, ein berührender Moment. Und so mundet der „Sommerzauber“ wie ein perfekt gemixter Cocktail am lauen Sommerabend.

