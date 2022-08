Bremerhaven: Die Kuppel ist vom schiefen Turm gerettet

Von: Jörg Esser

Geschafft: Ein Kran hebt die historische Kuppel von dem schiefen Leuchtturm auf der Mole ab. © dpa/Dittrich

Die historische rote Kuppel des schiefen Moleturms in Bremerhaven ist gerettet. Zuvor waren mehrere Bergungsversuche missglückt. Dann kam der entscheidende Hinweis.

Bremerhaven – Die Kuppel ist ab! Mehrere Tage hat es gedauert, doch jetzt ist die rote Haube vom schiefen Moleturm gehoben worden – am Freitag, kurz nach 15 Uhr. Stahlstreben hatten die Kuppel am Turm festgehalten. „Mit der Bergung hat alles wunderbar geklappt“, sagte ein Bremenports-Sprecher am Freitagnachmittag.

Bevor die Kuppel mit einem Kran vom gemauerten Turm abgenommen werden kann, mussten noch 24 Bolzen im Boden der Kuppel zersägt werden, die unerwartet zwischen Kuppel und Turm entdeckt worden waren, sagte der Sprecher.

Den Hinweis darauf gab seinen Angaben zufolge ein ehemaliger Mitarbeiter des Wasserstraßen- und Schifffahrtsamtes. Der hatte 1970 an Sanierungsarbeiten im Turm mitgewirkt und kannte deshalb die Besonderheit, die offensichtlich in keinem Plan verzeichnet war. Die seien auch der Grund dafür gewesen, weshalb die Anhebeversuche am Donnerstag mehrfach ohne Erfolg blieben. Nun gehe es mit den Demontagearbeiten weiter. „Die Kuppel ist komplett sanierungsbedürftig, aber dazu haben wir jetzt die Möglichkeit“, teilte der Sprecher mit.

Die Nordmole, an deren Spitze sich der historische Turm befindet, hatte sich in der Nacht zum 18. August abgesenkt. Seitdem steht das Leuchtfeuer schief.

Übrigens: Für die Sanierung der Nordmole hat der Senat bereits 25,4 Millionen Euro bewilligt.