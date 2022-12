Die Region des Empfängers: Ein Bremer Weihnachtspaket auf Reisen

Von: Thomas Kuzaj

Hin und her! So ein Paket kommt vor Weihnachten zuweilen ganz schön weit herum. . . © Kuzaj

Die Weihnachtszeit, sie ist bekanntlich voller Wunder, Geheimnisse und Überraschungen. Wie aber lässt sie sich noch spannender machen? Einfach mal zur Post gehen! Wir zum Beispiel haben ein Paket verschickt, ein Paket von Bremen nach Berlin. Und das frühzeitig, sprich: sehr deutlich vor Weihnachten. Denn wer möchte schon Weihnachtsmann und Paketboten unnötig ins Schwitzen bringen?

Klingt alles harmlos, sagen Sie? Nun, die Sache entwickelte sich zu einem Krimi, zu einem postalischen Hochspannungs-Thriller ungewissen Ausgangs, vollkommen frei von besinnlicher Weihnachtsromantik. Das Zauberwort, der Schlüssel zur Hochspannung heißt: „Sendungsverfolgung“. Klingt ebenfalls harmlos, aber ich sage Ihnen: das täuscht. Denn niemand fühlt sich gern verfolgt, selbst ein Paket nicht. Mit viel modernem Online-Tüdelüt jedenfalls ermöglicht das Postdienstleistungsunternehmen, die Sendung zu verfolgen. Wir ließen uns darauf ein…

Es begann – wie im Nachhinein gesagt werden muss: täuschend harmlos – an einem Dienstag, indem die Sendungsverfolgung verkündete: „15:17. Die Sendung wurde vom Absender in der Filiale eingeliefert.“ Zugegeben, das hätten wir auch so gewusst, nur vielleicht nicht auf die Minute genau. Schön, das noch einmal so nachzulesen. Am Abend desselben Tages dann die Nachricht aus dem Bremer Güterverkehrszentrum: „Die Sendung wurde von DHL bearbeitet und wird für den Weitertransport in die Region des Empfängers vorbereitet.“

„Die Zustellung erfolgt voraussichtlich heute“

Und am Mittwoch um 4.03 Uhr aus Rüdersdorf bei Berlin: „Die Sendung ist in der Region des Empfängers angekommen und wird im nächsten Schritt zur Zustellbasis transportiert.“ Um 10.08 Uhr: „Die Sendung wird für die Verladung ins Zustellfahrzeug vorbereitet.“ Das lief verdächtig gut. Doch das war‘s aber auch, jedenfalls an dem Mittwoch. Donnerstag dann um 11.24 Uhr: „Die Sendung wurde in das Zustellfahrzeug geladen. Die Zustellung erfolgt voraussichtlich heute.“ Ja, voraussichtlich! Schon gut eine Stunde später (um 12.33 Uhr): „Leider war eine Zustellung Ihrer Sendung heute nicht möglich. Wir versuchen es am nächsten Werktag.“ Warum die voraussichtlich zu erfolgende Zustellung leider nicht möglich war, blieb ein ungeklärtes Geheimnis der Sendungsverfolgung. Aber nicht das einzige.

Freitag, 3.53 Uhr: „Die Sendung wird für die Verladung ins Zustellfahrzeug vorbereitet.“ 11.17 Uhr: „Die Sendung wurde in das Zustellfahrzeug geladen. Die Zustellung erfolgt voraussichtlich heute.“ 17.53 Uhr: „Leider war eine Zustellung der Sendung heute nicht möglich. Mögliche Gründe: Abbruch der Zustelltour aufgrund von Krankheit, Unfall, Überschreitung der Arbeitszeit. Wir versuchen es am nächsten Werktag.“ Am Absendeort drohte unterdessen die Stimmung langsam zu kippen, woran die Nachricht von 20.09 Uhr (aus Rüdersdorf) wenig zu ändern vermochte: „Die Sendung wurde für den Weitertransport vorbereitet.“ Sonnabend, 0.42 Uhr, Rüdersdorf: „Die Sendung wurde von DHL bearbeitet und wird für den Weitertransport in die Region des Empfängers vorbereitet.“ Um 16.14 Uhr die gleiche Nachricht, nur diesmal aus Ludwigsfelde (Brandenburg). Unser Paket scheint Berlin nun zu umkreisen.

Frohe Botschaft: „Die Sendung ist angekommen“

Dann der Schock am Montag um 2.54 Uhr: „Die Sendung ist in der Region des Empfängers angekommen.“ Und diese Nachricht kommt aus Bremen! Nun, um 16.43 Uhr wird unser Paket hier einmal mehr „von DHL bearbeitet“ und „für den Weitertransport in die Region des Empfängers vorbereitet“. Am Dienstag (3.50 Uhr) ist es zurück in Rüdersdorf. Hin und her! Am Mittwoch (Punkt 1 Uhr) dann wieder: Bremen. Donnerstag, 3.25 Uhr: Rüdersdorf. Donnerstag, 12.57 Uhr: „Die Sendung konnte nicht zugestellt werden und wird zur Filiale gebracht.“ Immerhin nicht in Bremen, sondern in Berlin, wo unser Paket um 18.17 in der Filiale eintrifft. Und um 18.32 Uhr „ab sofort“ zur Abholung bereitliegt.

Was wird nun geschehen? Ach, Vorfreude ist bekanntlich die schönste Freude. Dann, am Freitag, kommt um 17.06 Uhr erneut eine Nachricht aus Berlin: „Der Empfänger hat die Sendung in der Filiale abgeholt.“ Das war die größte Überraschung, ein Wunder der Sendungsverfolgung. Also praktisch ein Weihnachtswunder. Aus lauter Dankbarkeit spielen wir mit dem Gedanken, mal einen Weihnachtsurlaub in der Region des Empfängers zu verbringen. In Rüdersdorf.