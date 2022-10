Bremen: Die neue Gartenstadt wächst weiter

Von: Jörg Esser

Die Gartenstadt Werdersee wächst von der Habenhauser Landstraße in Richtung Werdersee-Deich. © Esser

Auf knapp 17 Hektar Fläche zwischen Werdersee und Huckelrieder Friedhof wächst ein neues Quartier. Mehr als 240 Millionen Euro werden in die neue Gartenstadt investiert.

Bremen – Und wieder ist ein Grundstein gelegt. Die Bebauung der Gartenstadt Werdersee schreitet in ordentlichem Tempo voran. Und wächst Grundstein für Grundstein. Haus für Haus. Grundstück für Grundstück. Bausenatorin Maike Schaefer (Grüne) und Gewoba-Vorstand Christian Jäger versenkten jetzt eine Kupferschatulle mit Bauplänen und Tageszeitungen in der Mauer eines weiteren Neubaus im knapp 17 Hektar großen Neubaugebiet zwischen Habenhauser Landstraße, Huckelrieder Friedhof, Fellendsweg und Werdersee. Auf einem rund 2 500 Quadratmeter großen Grundstück errichtet die kommunale Wohnungsbaugesellschaft als Bauherrin ein barrierefreies Mehrparteienhaus mit 36 preisgebundenen Mietwohnungen. Die Fertigstellung sei für Anfang 2024 geplant, sagte eine Gewoba-Sprecherin.

Die Wohnungsbaugesellschaft, an der das Land Bremen 75,1 der Anteile hält, entwickelt das neue Wohngebiet gemeinsam mit der Projektgesellschaft Gartenstadt Werdersee (PGW), an der die Bremer Firmen Interhomes, Gebrüder Rausch und Dr. Hübotter als Bauträger beteiligt sind. Als „Gartenstadt des 21. Jahrhunderts“ will das Baukonzept an die historische Tradition der Gartenstädte anknüpfen – mit einem Grünanteil von 70 Prozent und einem Mix aus Reihen-, Einfamilien- und Mehrparteienhäusern. Das Investitionsvolumen wird auf 240 Millionen Euro beziffert. Hinzu kommen 19 Millionen Euro für die Erschließung.

Im November 2017 gab der damalige Bausenator Joachim Lohse (Grüne) nach fünfjähriger Planungszeit mit einem sogenannten „Baggerstich“ das Startsignal für das Großprojekt. Seit August 2018 wird gebaut, nachdem zuvor die Kampfmittelbeseitiger 400 Blindgänger entschärft und gesprengt hatten und mehr als 60 000 Kubikmeter Boden abtransportiert wurden. Mittlerweile hat die PGW nach Angaben der Bauleitung rund 150 Doppel- und vor allem Reihenhäuser mit Wohnflächen von 130 bis 166 Quadratmetern in der Gartenstadt hochgezogen und verkauft. Im Bau oder in der Planung seien noch 95 Häuser und 80 Wohnungen.

150 Reihenhäser sind verkauft und bezogen

Die Gewoba hat nach der Fertigstellung eines ersten Gebäudes Ende 2020 in der Gartenstadt vier weitere Gebäude mit 121 vorwiegend preisgebundenen Wohnungen sowie Gewerbeflächen im Bau. Mit der Grundsteinlegung erfolgte der Baustart für den drei- bis viergeschossigen Neubau mit seinen 36 preisgebundenen Wohnungen, die laut Gewoba zu einer Miete von 6,50 Euro pro Quadratmeter vermietet werden. Der Wohnungsmix sehe die gesamte Bandbreite von Zwei- bis Fünf-Zimmer-Wohnungen vor. „Mit den Neubauten am Werdersee können wir in einem wachsenden und attraktiven Neubaugebiet bezahlbare Wohnungen anbieten“, sagte Jäger.

Die Wohnungsbaugesellschaft will weiteren Angaben zufolge bis voraussichtlich Ende 2025 insgesamt neun Mehrfamilienhäuser mit 249 Wohnungen in dem neuen Wohnquartier realisiert haben. „Die Gewoba schafft direkt am Werdersee nicht nur bezahlbaren, sondern auch hochwertigen Wohnraum mit einem hohen Freizeit- und Erholungswert“, sagte Bausenatorin Schaefer. „Zugleich setzt sie auch in der momentanen Krise ein wichtiges Zeichen und schafft weiterhin neuen Wohnraum.“

Nahversorgungsangebot mit Ärztezentrum und Kindergarten

Außerdem werde derzeit das Nahversorgungsangebot in dem neuen Quartier durch Gewerbeeinheiten sichergestellt, heißt es. Im Bau befinden sich den Angaben zufolge ein Ärztezentrum, ein Supermarkt sowie eine Bäckerei mit Café sowie eine Kindertagesstätte mit Betreuungsplätzen für bis zu 120 Kinder. Zusätzlich errichtet das Deutsche Rote Kreuz eine Tagespflegestätte, und das SOS-Kinderdorfzentrum eröffnet im Quartier eine betreute Wohngemeinschaft.

Grundsteinlegung: Carmen Kulmann (Bauleiterin Gewoba, v.l.), Michael Sägesser (Winking-Froh Architekten), Christian Jäger und Hergen Stolle (Baugesellschaft Johann Bunte). © Gewoba/Carsten Baucke

Weitere Neubauten: In der Gartenstadt Werdersee sind mittlerweile rund 150 Reihen- und Doppelhäuser verkauft und bezogen. 95 Häuser und 80 Wohnungen seien noch im Bau, heißt es. © Esser