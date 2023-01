Die Kunst des Kostüms: 70er-Musicalkomödie auf dem Bremer Theaterschiff

Von: Thomas Kuzaj

Teilen

Mit Freddie-Mercury-Jacke im Backstage-Bereich: Lilli Schakinnis zeigt eines der Kostüme aus der neuen Musicalkomödie „Over the Top“. © Kuzaj

Bremen – Die 70er, sie blühen noch einmal auf in all ihrer Klang- und Farbenpracht – und das an Bord des Bremer Theaterschiffs an der Tiefer. Dort hat am Donnerstag, 2. Februar, um 20 Uhr die Musicalkomödie „Over the Top“ Premiere (Karten: 31,50 und 33,50 Euro). In dem Stück, das von Tanja Krauth und Michael Fajgl stammt und das allerlei 70er-Jahre-Hits miteinander verbindet, geht es um nicht weniger als die große Liebe.

An einem Silvesterabend treffen sich vier Menschen auf einem Hochhausdach – zufällig. Purer Zufall also? Oder doch vielleicht Schicksal? In der Regie von Fabian Joel Walter, der erstmals am Theaterschiff inszeniert, spielen Sabine Bönecker („Und immer, immer wieder…“), Stefan Reil („Weiber 2.0“) und – ebenfalls erstmals am Theaterschiff – Tanja Müller und Lutz Standop. Musikalische Leitung: Manuel Jadue. Die Kostüme stammen von Intendantin Lilli Schakinnis.

70er Jahre – wird das alles knallbunt; mit Schlaghose und langem Hemdkragen? Nun, sagt Schakinnis, da gibt es einen wichtigen Unterschied. Soll das Kostüm eine bestimmte exakt darstellen – oder soll es aussehen wie aus einer bestimmten Zeit? „Aussehen wie“, das ist die Antwort im Fall von „Over the Top“ – denn die vier Personen auf dem Dach sind Besucher einer Kostümparty, sie haben sich 70er-mäßig verkleidet.

Wie ein Bühnenkostüm entsteht

Wie entsteht ein Bühnenkostüm? „Ich fange mit dem Regisseur an und bespreche mit ihm, wie die einzelnen Figuren aussehen wollen und wie sie sich im Stück entwickeln.“ Bei manchen Figuren gibt es einen Wandel, eine Entwicklung, sie machen im Lauf der Handlung eine Veränderung durch. „Das muss im Kostüm begleitet werden“, so Lilli Schakinnis. „Kostüme sollen Charaktere und Handlung bestmöglich unterstützen – Kleider machen Leute!“

Das Ensemble des Theaterschiff-Stücks „Over the Top“. © Linus Klose

Eine der männlichen Figuren aus „Over the Top“ ist anfangs etwas zurückhaltender und soll in der Verkleidung an den „Queen“-Sänger Freddie Mercury erinnern. Aber eben nur ansatzweise, um das Zurückhaltende sichtbar zu machen. Später tritt die Figur im John-Travolta-Look auf und hat eine Entwicklung durchgemacht, kommt nun viel mehr aus sich heraus. Entsprechend geht Schakinnis beim Travolta-Kostüm in die Vollen: „Da überziehen wir, damit die Veränderung zu sehen ist.“

„Wie ein Spürhund unterwegs und auf der Jagd“

Die Bühnenkleidung, sie stammt aus unterschiedlichen Quellen. „Man muss viel suchen, auch bei Ebay-Kleinanzeigen“, so Schakinnis. „Ich gehe auch in Vintage-Läden, ich habe da meine Adressen in Bremen und in Hamburg.“ Für „Over the Top“ zum Beispiel brauchte sie eine Lederjacke – und die darf natürlich nicht neu aussehen. Also: Second Hand. „Es ist viel Sucharbeit, man ist wie so ein Spürhund unterwegs und auf der Jagd.“ Viele Stücke ändert Schakinnis auch noch, gibt ihnen den Extra-Kick an Bühnentauglichkeit, denn: „Was normal aussieht, wirkt auf der Bühne einen Tick langweiliger.“ Manches wird wiederverwendet, für neue Stücke umgearbeitet – Nachhaltigkeit im Theater. Und manches wird extra angefertigt – wie die Freddie-Mercury-Jacke für „Over the Top“.

Bei der Kostümentwicklung arbeitet Schakinnis auch eng mit den Schauspielern zusammen. Manche vertragen bestimmte Stoffe nicht, andere mögen‘s lieber luftig – egal: „Wichtig ist, das sie sich wohlfühlen in den Kostümen.“ Ist dies nicht der Fall, spürt es auch das Publikum: „Man sieht es.“

Und welche speziellen Anforderungen muss so ein Abend für Abend im heißen Scheinwerferlicht strapaziertes Bühnen-Kleidungsstück noch erfüllen? Lilli Schakinnis: „Nichts Graues nehmen, weil die Schauspieler schwitzen – das ist die erste Regel. Zweitens: kein Plastik, sondern atmungsaktive Stoffe. Drittens: aufwendige Kostüme werden mit der Hand gewaschen.“ Und bei Doppel-Vorstellungen gilt: „Oberteile werden doppelt besorgt.“