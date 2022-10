Die Geheimnisse des Bremer Ratskellers

Von: Thomas Kuzaj

Zwei Männer und ihr Werk: Fotograf Sven Lohmeier (l.) und Autor Thomas Elsmann mit dem neuen Ratskeller-Buch im Hauffsaal des Bremer Ratskellers. © Kuzaj

Bremen – „Es ist ein mystischer Ort.“ Thomas Elsmann steht im Hauffsaal des Ratskellers und spricht. . . erraten: über den Bremer Ratskeller, um den sich etliche Legenden ranken. Gut 600 Jahre Weintradition lassen so manche Geschichte reifen. Im Wein liegt die Wahrheit – und die wahre Geschichte des „mystischen Orts“ hat Elsmann nun in einem Buch zusammengefasst. Fotograf Sven Lohmeier setzte die Kellerwelt in atmosphärische Bilder um.

„Der Bremer Ratskeller“ – so trocken und klar klingt der Titel des 96-Seiten-Bands, der 14,90 Euro kostet und im Bremer Schünemann-Verlag erschienen ist. Ein Buch, das so kurioserweise zuvor nicht auf dem Markt zu finden war – dabei ist es doch für Bremer, Butenbremer und Bremen-Besucher gleichermaßen interessant und aufschlussreich. Nur konsequent, dass es deshalb bilingual ausfällt – neben dem deutschen steht ein englischsprachiger Text.

Große Halle samt Priölken (das sind die kleinen Nischen zur Marktplatzseite), Hauffsaal und Apostelkeller, Rosekeller, Kaiser- und Senatszimmer: Elsmann und Lohmeier nehmen ihr Publikum mit auf einen Rundgang durch den weltbekannten Keller, der so manches Geheimnis birgt. Der Bacchuskeller, die berühmten Fässer, schließlich Schatzkammer und Weinlager – die Autoren lassen nichts aus. Und haben dabei auch einen Blick für Winkel, die nicht öffentlich zugänglich sind. „Fotografisch sehr spannend“, so Lohmeier über den Ratskeller. Seine Aufnahmen hat er ohne Blitz gemacht, um die Atmosphäre möglichst authentisch einzufangen. Da kommt es auch auf die Lichtstimmung an.

Geheime Treppe und ein Briefkasten

Und die Geheimnisse? Autor Elsmann, der unter anderem im Staatsarchiv recherchiert hat, enthüllt sie peu à peu; auch Urbremern dürfte einiges davon neu sein. Hinter dem „Delfinfass“ führt eine kleine Treppe direkt ins Rathaus: Bremen, die sprichwörtliche Stadt der kurzen Wege. In der Großen Halle findet sich ein Briefkasten, in dem noch bis in die 70er Jahre hinein Ansichtskarten landeten, die von hier aus ihren Weg in die weite Welt fanden. Der Bacchuskeller diente einst ganz profan als Lagerraum. Eine Treppe in der Nähe der um 1959 eingerichteten neuen Schatzkammer führt zu einem Notausgang, der unter einer Sitzbank auf dem Domshof liegt. Und der Bremer Ratskeller heißt erst seit 1894 offiziell Bremer Ratskeller.

Der Historiker Elsmann, Jahrgang 1958 und ehemaliger Leiter der Abteilung für Handschriften und Rara in der Staats- und Universitätsbibliothek, erzählt all dies und einiges mehr nüchtern und zugleich unterhaltsam. Die Lektüre lässt sich sehr gut mit einem schönen Glas Ratskellerwein verbinden.

Auf den Spuren von Wilhelm Hauff

Zu Elsmanns vorherigen Veröffentlichungen zählen die Bände „Im Schatten des Kaufmanns – Bremische Gelehrte 1600 bis 1900“, „Auf den Spuren der Eigentümer – Erwerb und Rückgabe von Büchern jüdischer Eigentümer am Beispiel Bremen“ und „Vom Katharinen-Kloster zum Hochschul-Campus – Bremens wissenschaftliche Literaturversorgung seit 1660“ (die Festschrift zum 350-jährigen Bestehen der Staats- und Universitätsbibliothek im Jahr 2010).

Auch mit dem „mystischen Ort“ Ratskeller hat Elsmann sich schon einmal beschäftigt: „Zum Wohle Bremens“ heißt sein Buch über Geschichte und Rezeption von Wilhelm Hauffs „Phantasien im Bremer Rathskeller“, das wie der neue Ratskeller-Band ebenfalls im Schünemann-Verlag erschienen ist. Mal hintergründig, mal anekdotisch, stets kenntnisreich schreibt Elsmann darin über Hauffs Bremen-Besuch im Sommer 1826 – und dessen anhaltende Nachwirkung.