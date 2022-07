Die Farben und Blüten der Renaissance in Nürnberg

Von: Thomas Kuzaj

Teilen

Der neue Roman der Autorin Johanna von Wild führt in die Bilderwelt der Renaissance. © Kuzaj

Bremen – Alle Jahre wieder im Sommer… kommt ein neues Buch. Nach den Bänden „Die Erleuchtung der Welt“ (2019), „Der Getreue des Herzogs“ (2020) und „Der Pfeiler der Gerechtigkeit“ (2021) ist nun der inzwischen vierte historische Roman von Johanna von Wild – alias Biggi Rist – im Gmeiner-Verlag erschienen: „Die Farben der Welt“ (442 Seiten, Preis: 16 Euro).

Mit einigen Krimis, die sie gemeinsam mit der Bremer Autorin Liliane Skalecki veröffentlicht hat, war Rist bekannt geworden. Dann wechselte sie Namen und Genre. Als Johanna von Wild sind historische Romane nun ihr Metier.

Dieses Mal spielt die Geschichte in Nürnberg und beginnt im Jahr 1591. Nach dem Tod der Eltern nimmt ein Apotheker (der nicht zufällig Basilius Besler heißt, dazu später mehr) seine zehnjährige Nichte Ida bei sich auf und schickt das Mädchen auch zur Schule. Dort freundet Ida sich mit einer Kaufmannstochter an – und entdeckt ihre Liebe zur Malerei. Später geht sie zum Studium nach Florenz und folgt damit einem Rat ihres Nürnberger Lehrmeisters. Seit Schulzeiten ständige Begleiter von Idas aufregender Lebensreise: Neid und Missgunst. Alles steigert sich zu einer von Lügen befeuerten Intrige, die Ida in Lebensgefahr bringen wird.

Pflanzenbilder und wild wuchernde Intrigen

„Die Macht der Bilder“ ist aber vor allem auch ein Buch über die Malerei der Renaissance. Bilder waren noch nicht allgegenwärtig – zugleich aber blühten die Künste (für jene, die es sich erlauben konnten). Nach ihrer Rückkehr aus Florenz bekommt Ida vom Eichstätter Fürstbischof den Auftrag, Zeichnungen für das Pflanzenbuch „Hortus Eystettensis“ („Eichstätter Garten“) anzufertigen – eine ausgesprochen große Ehre. Zugleich treibt das Intrigenspiel seine wilder und wilder wuchernden Blüten…

Wie immer in ihren historischen Romanen, setzt Johanna von Wild ein gattungstypisches Charakteristikum höchst effektvoll (ja: auf geradezu blühende Weise) ein: Sie verknüpft ihre Geschichte mit echten historischen Figuren und Fakten. Das botanische Prunkbuch „Hortus Eystettensis“ etwa ist im Auftrag des Fürstbischofs Johann Konrad von Gemmingen (1561 bis 1612) anno 1613 zum ersten Mal erschienen; mit seinen 367 ganzseitigen Kupfertafeln gilt es als das Werk des schon erwähnten Nürnberger Apothekers und Botanikers Basilius Besler (1561 bis 1629) – es versammelt 1.084 Pflanzen aus aller Welt, buchstäblich die „Farben der Welt“ im Titel des Romans.

Im Jahr 1613 endet das Buch. Die Autorin hat ihm ein paar Anmerkungen zu „Dichtung und Wahrheit“ angefügt, die durchaus Orientierung geben – wie auch ein kurzes Verzeichnis von Nürnberger Straßen und Örtlichkeiten zur Zeit der Renaissance und heute. Natürlich wird es zu den „Farben der Welt“ auch eine Lesung in der Reihe „Bremer Buchpremiere“ geben; allerdings noch nicht im Sommer, sondern am 3. November um 18 Uhr in der Zentralbibliothek (Am Wall).