Bremen: Brill-Kreuzung ist dicht

Gleisbaustelle zwingt Autofahrer zu weiten Umwegen

+ © Esser Alles muss raus: Die Schienen auf der Brill-Kreuzung werden erneuert. Für Autos, Motorräder und Straßenbahnen ist die Durchfahrt von der Obern- in die Faulenstraße gesperrt. © Esser

Die zweite Phase der Gleisbaustelle rund um die Brill-Kreuzung hat begonnen. Der Kreuzungsbereich ist dicht. Autofahrer müssen weite Umwege durch die Stadt fahren.

Bremen – Nichts geht mehr: Die Brill-Kreuzung ist seit Donnerstag komplett gesperrt – in Nord-Süd-Achse und in Ost-West-Achse. Im gesamten Kreuzungsbereich erneuert die Bremer Straßenbahn AG (BSAG) die gut 20 Jahre alten Gleise. Autofahrer müssen sich auf Ausweichrouten durch die Stadt schlängeln. Bahnen, Linienbusse und Regionalbusse werden weiterhin vor allem über den Hauptbahnhof umgeleitet.

Und die Einzelhändlervereinigung City-Initiative nutzt die Baustellenphase für Experimente und verwandelt die straßenbahnfreie Obernstraße für gut zwei Wochen in eine Flaniermeile.

Mit der Vollsperrung der Brill-Kreuzung beginnt die zweite Bauphase. Die Gleisbautrupps arbeiten seit Beginn der Sommerferien vor drei Wochen rund um den Brill. Zunächst sind die Gleise in der Faulenstraße ausgetauscht worden. Jetzt werden zunächst die alten Schienen aus dem Kreuzungsbereich entfernt. Bis zum 28. August soll alles fertig sein.

850 Meter Gleise werden ausgetauscht

Und alles heißt: In sechs Wochen müssen 850 Meter abgefahrene Gleise, sechs Weichen und acht Schienenkreuzungen durch neue ersetzt werden. Etwa 1 800 Quadratmeter Fahrbahnbeton werden im Gleisbereich aufgebracht, weitere 300 Quadratmeter gepflastert.

Ein gutes Stück ist geschafft, die Schienen in der Faulenstraße zwischen Bamberger-Haus und Impfzentrum sind erneuert. „Bislang sind 450 Meter Gleise, zwei Weichen und eine Kreuzung ausgetauscht worden“, sagte BSAG-Sprecher Andreas Holling am Donnerstag auf Nachfrage. Es bleibt also noch genug zu tun für die Bauarbeiter – bei mächtig sommerlichen Temperaturen und schwüler Hitze ist das eine besondere Herausforderung.

Umleitung über Osterdeich und St.-Jürgen-Straße

Vor knifflige Aufgaben werden derweil die ortskundigen und vor allem die ortsunkundigen Autofahrer gestellt. Über die Brill-Kreuzung läuft nichts mehr. Autofahrer werden um die gesperrte Kreuzung herum umgeleitet. Laut Amt für Straßen und Verkehr (ASV) sind außerdem die Faulenstraße zwischen Heinkenstraße und Martinistraße und Kreuzungsbereich sowie die Bürgermeister-Smidt-Straße zwischen Langenstraße und Wandschneiderstraße voll gesperrt. Und die ja ohnehin auf jeweils eine Fahrspur zurückgestutzte Martinistraße wird für gut drei Wochen zur Sackgasse. Zumindest von der Neustadt aus kann weiterhin in die Martinistraße abgebogen werden.

„Umleitungen sind ausgeschildert“, heißt es. Recht großräumige Umleitungen. Die vom ASV ausgewiesene Strecke führt von der Martinistraße über den Osterdeich bis zur St.-Jürgen-Straße und von dort über Bismarckstraße und Breitenweg zurück auf die Bürgermeister-Smidt-Straße. Schließlich ist die Straße Am Wall zwischen Ostertor und Herdentor eine Einbahnstraße. Und der Sielwall wird an Freitagen und Sonnabenden jeweils von 21 bis 5 Uhr für Autos gesperrt, um die Poser in Schach zu halten. Aus dem ASV heißt es: „Ortskundige Autofahrer können abseits dieser Zeiten natürlich den kürzeren Weg über den Sielwall nutzen.“

Auch Bahnen und Busse werden umgeleitet. Die Linie 1 fährt zwischen Westerstraße und Hauptbahnhof über Am Neuen Markt, Wilhelm-Kaisen-Brücke, Domsheide, Schüsselkorb und Herdentor, die Linie 3 in beiden Richtungen zwischen Eduard-Schopf-Allee und Domsheide über Falkenstraße, Hauptbahnhof, Herdentor und Schüsselkorb. Die Haltestellen Radio Bremen, Am Brill, Obernstraße sowie Am Wall entfallen, teilt die BSAG mit.

City-Initiative bespielt verkehrsfreie Obernstraße

Durch die Obernstraße läuft noch ein bisschen Lieferverkehr. Und es wird an einigen Ecken gehämmert und geschraubt. Der Straßenzug soll für die Zeit vom 6. bis 21. August in eine temporäre Flaniermeile verwandelt werden – mit Begrünungen, Sitzgelegenheiten, Segelskulpturen und XXL-Spielfeldern für Schach und „Mensch ärgere Dich nicht“. Zusätzlich sind Events geplant – am Sonnabend, 6. August, werden von 11 bis 18 Uhr „mobile Retro-Schmuckstücke“ präsentiert, Borgwards und andere Oldtimer. „Aufgrund der Kurzfristigkeit und hohen Auflagen in der Obernstraße, beispielsweise durch Oberleitungen, können wir bei dieser Bespielung nur einen Eindruck vermitteln, welche Nutzungen auch zukünftig von Interesse sein können und wie angenehm der Straßenzug ganz ohne Verkehre ist“, sagt Carolin Reuther, Geschäftsführerin der City-Initiative.